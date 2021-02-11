停面授課堂+限聚令｜中小學幼稚園停面授課堂直至農曆新年假期　禁晚市堂食、2人限聚令等延長至1月20日 (16:53)

陳肇始稱，農曆新年前放寬社交距離措施的可能不高，若疫情出現大幅度反彈，不排除推出更嚴厲措施，減低人流聚會。

教育局長楊潤雄亦宣布，全港中小學及幼稚園延長暫停面授課堂及校內活動，直至農曆新年假期，包括特殊學校及非本地課堂學校。

楊潤雄表示，在做足衛生防護工作下，繼續有限度容許學校安排小量學生回校進行面授課堂；根據現有安排，中六已可返校，小六亦可返校考試，學校下周日（10日）後可將有關安排延伸至其他班別的學生，詳情如下：

．中學方面，可安排個別班別在上午或下午返校進行半天面授課堂或考試，全校每天最多可辦兩節半天課堂，每半天回校學生數目為全校最高限額的六分之一；為免同學出外用膳，學校不可安排同一級別學生上全日課堂或考試，即上午或下午學生需為不同班級

．小學方面，可安排個別班別上午回校進行不多於半天面授課堂或考試，局方不建議學校在下午安排任何班別的學生學習或其他活動

．非正式課程私立學校（即補習學校），可讓小部分學生回校不多於半天面授課

．幼稚園繼續暫停面授課堂

．特殊學校原則上參考普通學校安排，可因應學生需要、情況，決定恢復面授課堂的細節安排

新冠肺炎 相關報道：

今增53宗確診 6源頭不明 將藍隧道地盤多11人染疫

瑪嘉烈內科日間病房爆疫 袁國勇料空氣傳播致1傳4