新冠肺炎｜今增53宗確診　6源頭不明　將藍隧道地盤多11人染疫 (16:57)

輸入個案中，有7宗來自尼泊爾，兩宗來自菲律賓，餘下一宗則來自荷蘭。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，將軍澳—藍田隧道地盤今增11宗確診，該地盤去年12月28日復工後，累計已12人染疫。張竹君稱，12名確診工人分別屬於3間公司，並非全部人用同一更衣室，部分確診工人與另外10至15人共用更衣室。她指出，基於工作性質要體力勞動，工人難以經常戴口罩，他們亦通常用貨櫃作更衣室、休息室及用餐地方，張竹君認為有關方面要考慮每間更衣室的共用人數，以及提供更多和更廣闊的地方供工人用膳，亦要考慮需否安排工人定期接受病毒檢測。

此外，張竹君稱當局誤把葵涌華豐園及觀塘華峰園當為同一大廈，因而錯將葵涌華豐園列作要強制檢測的大廈；其實兩座大廈各有一單位有人確診，不符合強制檢測要求，因此當局不會按照原本強制檢測公告的要求在該兩座大廈執法。

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