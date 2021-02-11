新冠疫苗｜徐德義：專家監察疫苗禁忌症向食衛局提供意見　衛生署監察副作用 (15:15)

港府正籌備新型冠狀病毒疫苗接種計劃，食物及衛生局副局長徐德義今（4日）接受民建聯主席李慧琼訪問，稱疫苗的注射過程不簡單，但顧問專家委員會監察疫苗的禁忌症等，再向食衛局長陳肇始提供意見；衛生署亦會監察接種疫苗的副作用，以往有機制因應新的併發症出現，而考慮暫停藥物在港使用。
高永文倡邀非醫護專業者參與疫苗接種計劃
同場的食衛局前局長高永文預計，負責接種疫苗的人手緊張，公營體系人員或會疲於奔命，他認為政府應盡早聯絡私家醫護、專職醫療人員，以及邀請經短期培訓的非醫護專業者參與計劃。高永文又稱，近日有本港醫療專家就疫苗發表不同意見，打擊公眾信心，他認為政府應統一專家共識，再向市民發放資訊。
高永文另稱，不能將所有希望寄託在疫苗身上，萬一疫情未穩定而疫苗尚未抵港，政府應有兩手準備，進行全民檢測以達致內部「清零」。被問政府對全民檢測的取態，徐德義回應稱，政府目前集中資源處理高風險群組，至於其他抗疫新策略，政府會持開放態度。
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