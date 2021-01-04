兩青年涉非法集結等罪開審　警長供稱曾遭光線照射致目眩 (14:55)

首被告餐廳經理譚浩義（25歲）、第三被告學生謝至禮（18歲），他們被控一項非法集結罪，此外譚浩義另被控一項阻差辦公罪，而謝至禮另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一個能發出激光光束的裝置。

警長3959陳德民（音譯）供稱，當時駐守將軍澳警署的軍裝巡邏第二隊。2019年8月11日凌晨12時40分於將軍澳警署車房天台上設觀察點，看到景林邨近佳景路出口約有50人聚集大叫，其中4人在燒衣和有火光，其間看到一身穿淺色短袖上衣、黑色短褲的男子站在人群前方，右手舉高，並向觀察點發射一條肉眼可見、幼細的綠色光線，其後有人仿效，有3條或以上的綠色和一條紅色光線射向觀察點，曾射中他的頭部和眼內，一度出現目眩，無法觀察現場情況。

辯方盤問警長時質疑，他在得悉被告的激光筆是紅色後才作此口供，他表示完全不同意。案件下午續審。