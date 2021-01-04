瑪嘉烈醫院內科日間病房爆新冠肺炎　一病人確診　4職員、病人初步確診 (17:42)

【17:42更新】瑪嘉烈醫院一個內科日間病房爆發新型冠狀病毒疫情，一名病人確診，另有至少4名職員及病人初步確診。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（4日）下午到該病房視察。18:13報道：袁國勇料日間病房空氣傳播感染4人
醫管局總行政經理庾慧玲在疫情記者會表示，一名曾於去年12月28日去過瑪嘉烈醫院內科日間病房接受治療的病人確診（個案8937），她早前有家人確診。院方進行接觸追蹤，發現另有兩名職員及兩名病人初步確診，該兩名醫護與確診者沒有密切接觸。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，曾在去年12月28日至本年1月4日逗留該病房的人，將被要求強制檢測。
庾慧玲稱，院方仍在進行接觸追蹤，40多名曾在該日間病房接受治療的病人被列為密切接觸者，大部分為血科病人。20多名曾在該病房工作的職員亦被列密切接觸者，須安排檢疫。至於未列入強制檢測的醫院員工，院方將會另安排檢測。
醫管局行政總裁高拔陞表示，該病房首名確診病人接受治療期間，沒有進行高風險或會產生氣霧的程序，亦有跟從感染控制措施。
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