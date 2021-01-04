警派臥底混黑幫助轉會　6人涉三合會社團7罪受審 (14:00)

被告依次為「寸哥」張仲榮（48歲）、蔡明陽（25歲）、徐偉雄（29歲）、「Pan哥」林俊宏（26歲）、Majid Ayyaz（44歲），以及「肥寶哥」張允耀（37歲）。他們各自被控「聲稱是三合會社團的幹事」、「以三合會社團成員身分行事」及「邀請他人成為三合會社團的成員」共7項控罪，相關時間介乎2016年12月16日至2017年10月1日。

控方開案陳辭指出，警方於2016年派出警員「華仔」假扮年輕人滲入三合會社團，以蒐集犯罪活動的證據。至2016年12月16日，「華仔」前往寶福紀念館參拜時，張允耀曾稱「等陣聽我指示，現場有我哋好多叔父輩，同我哋現屆勝和坐館都喺到」，張仲榮則稱「大家都係勝和啲兄弟，一陣我裝完，你哋跟住我入去裝就得㗎啦」。

至翌年9月，蔡明陽和徐偉雄分別告知「華仔」，他們已「過底」另一黑幫「新義安」，稱「我大佬衝動強，對上就係細B」、「如果第時有咩事，唔係強哥出面，係細B幫你」，邀請「華仔」一同「過底」。他們和Majid Ayyaz其後數次在夜總會聲稱自己屬「新義安」一員，以及掌摑一名男子。聆訊明（5日）續。

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