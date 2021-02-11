周梓樂死因庭｜毒理專家：無證據顯示周梓樂曾中毒　血液體液樣本無驗出催淚彈、胡椒噴霧或山埃 (15:00)

謝萬里指出，如果一個人受催淚彈污染，其微粒會依附於衣物及身體，照顧他的醫護人員會有反應如流鼻水，不過周梓樂的醫療報告沒提及有醫護受影響。謝萬里說，當日不少醫護曾為周梓樂急救，有近距離接觸如插喉，「成班（醫護）都唔覺有催淚彈，（周梓樂受催淚彈污染）機會是微乎其微」。

謝萬里又指出，催淚彈可由高熱分解出不同化學物包括山埃，但他表示從周梓樂住院及解剖時的血液及體液樣本中，均沒有測出催淚彈、胡椒噴霧成分或山埃。

謝萬里稱，催淚彈所釋放的山埃不太可能引致中毒，因要1萬至10萬粒催淚彈才可致命。即使在密閉空間發射大量催淚彈所產生的山埃，相差可致命濃度為10至100倍。

根據新聞片段，警方事發當晚凌晨1時正在停車場西北方發射催淚彈，有煙霧在2、3樓向上飄散。研訊主任指出，該位置與周梓樂倒臥位置相距134米。謝萬里看畢片段時表示，煙霧向上飄表示沒受風勢影響，即使有煙在停車場內飄散，要短時間內飄到100米機會很低。

警：牆身不平觸摸難留痕迹 事發範圍大難定目標尋DNA

鑑證科高級警員袁志雄表示，2019年11月5日到事發的停車場蒐證，在3樓的矮牆頂端和內圍灑上指紋粉，但沒有發現任何指紋。死因研訊主任問到矮牆滿佈塵埃，一旦有人觸摸牆身會否留下手印，袁志雄表示牆身凹凸不平，難以留下痕迹。

鑑證科督察賴振文以專家證人身分作供，他稱如果有人觸碰矮牆，手汗可能會帶走牆上塵埃，所以套取手印或指紋的機會不大。賴振文又表示，事發範圍較大，所以無法鎖定特定目標去套取DNA拭子。

死因庭已傳召所有證人作供，聆訊明（5日）續，各方律師將作結案陳辭。

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