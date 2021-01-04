新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:11)

本港周日（2021年1月3日）新增41宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月28日至2021年1月3日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:57報道：今增53宗確診 6源頭不明
○油尖旺區
朗豪坊
始創中心 海港酒家
莊士倫敦廣場 新新酒樓
港威商場 Cova Ristorante & Caffe
油麻地街市
新東海商業中心
○深水埗區
荔枝角道323號 康瑞甜品
○觀塘區
麗港城商場
○九龍城區
海悅廣場 囍宴
九龍城市政大廈
晴朗商場
九龍城廣場
福佬村道 銀龍茶餐廳、海景粥店茶餐廳
土瓜灣市政大廈暨政府合署
獅子石道 地茂館燒味粥麵餐廳
何文田廣場
何文田街市 樂家粥館
欣榮花園商場
黃埔新天地
○黃大仙區
彩雲商場
現崇山商場
牛池灣市政大廈
樂富廣場 瑞士咖啡室
黃大仙中心南館 麥當勞
○東區
北角海逸酒店
○南區
奧華行旅．香港仔
○灣仔區
新豪大廈 帝樂-德國餐廳
○葵青區
青衣城
○元朗區
元朗廣場 潮館
港鐵元朗站 彩晶軒
○沙田區
美田商場 新城餐廳
○西貢
新都城中心1期 海港酒家
新都城中心2期 一粥麵
○離島區
迎東商場 合和牛腩
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月3日）
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