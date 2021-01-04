人工淚液紓緩眼乾　眼科醫生：人工淚液宜選無防腐劑　成分非愈多愈好 (08:28)

眼乾選擇：人工淚液、潤眼啫喱或潤眼凝膠

任卓昇解釋，正常的淚水有三層，最底是黏膜，中間是水分，表面是油分，用作阻止淚水揮發。當淚腺分泌不足或眼瞼發炎導致油脂分泌不足，淚水容易揮發就會引起眼乾。他表示，一般單純用來滋潤補濕的眼藥水，是不含藥性的人工淚液。市民可視乎眼乾程度及眼乾成因，選擇人工淚液、潤眼啫喱或潤眼凝膠。潤眼的物質愈稠，效果愈持久，眼矇的時間亦較長，潤眼啫喱或潤眼凝膠建議於睡覺前使用。

長期接觸防腐劑或令眼睛敏感

無藥性的人工淚液主要成分為水分、油分、電解質，亦有部分眼藥水含透明質酸，目的都是保濕及加強油脂保護。任卓昇表示，人工淚液含防腐劑以阻隔細菌，未開封的保存期約1個月。若需每日頻密使用或佩戴隱形眼鏡者，建議選用無防腐劑、獨立包裝的人工淚液。

人工淚液成分愈多易刺激雙眼

任卓昇指出，人工淚液成分並非愈多愈好，目前未有醫學研究證明維他命B2、B6可改善眼乾、眼倦；薄荷成分雖然令人有清涼感覺，但若成分過多容易刺激眼睛，反而將眼藥水存放雪櫃，滴入眼睛時同樣有清涼感覺。

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