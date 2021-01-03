強制檢測大廈名單一覽（1月3日更新版） (21:37)

任何在2020年12月21日至2021年1月3日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月6日或之前須接受檢測）：

．深水埗元州街303號元州邨元盛樓

．西貢將軍澳翠琳路11號翠林邨輝林樓

1月6日更新版：強制檢測大廈名單一覽

任何在2020年12月20日至2021年1月2日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月5日或之前須接受檢測）：

．深水埗福華街5-7號華寶樓

．元朗媽廟路17號水邊圍邨泉水樓

．西貢康城路1號日出康城領凱Almond Blossom（9座-左翼）

任何在2020年12月18至31日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月4日或之前須接受檢測）：

．黃大仙雲華街2號慈愛苑愛仁閣

．深水埗欽州街47-49號德寶大廈

．九龍城佛光街68號何文田邨靜文樓

任何在2020年12月17至30日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月4日或之前須接受檢測）：

．九龍城盛德街 9 號馬頭圍邨芙蓉樓

．油麻地吳松街 93-103 號德利樓

．石硤尾大坑東道 88 號大坑東邨東海樓

．深水埗元州街 303 號元州邨元滿樓

．深水埗西邨路 19 號富昌邨富韻樓

．深水埗保安道 380 號蘇屋邨櫻桃樓

．深水埗發祥街 10 號李鄭屋邨道德樓

．深水埗順寧道 451-461 號秀怡閣

．黃大仙彩虹道 242 號采頤花園第十一座

．黃大仙清水灣道 45 號彩雲(一)邨紫霄樓

．黃大仙清水灣道 45 號彩雲(一)邨繡文樓

．黃大仙清水灣道 55 號彩雲(二)邨啟輝樓

．黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正旭樓

．黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正泰樓

．黃大仙鳳德道 111 號鳳德邨紫鳳樓

．黃大仙毓華街 75 號慈康邨康添樓

．觀塘偉業街 33 號德福花園H 1 座

．觀塘利安道 15 號順利邨利康樓

．觀塘高超道 33 號鯉魚門邨鯉隆樓

．觀塘啟業道 18 號啓業邨啓賢樓

．觀塘清水灣道 2 號坪石邨金石樓

．觀塘清水灣道 2 號坪石邨黃石樓

．觀塘清水灣道 2 號坪石邨藍石樓

．觀塘順安道 9 號順天邨天權樓

．觀塘碧雲道 223 號德田邨德隆樓

．觀塘慶田街 7 號藍田邨藍泰樓

．上環樂古道 3 號麗雅苑

．柴灣峰霞道 4 號峰華邨秀峰樓

．灣仔謝斐道 415-421 號積福大廈

．大埔安慈路 4 號昌運中心華昌閣

．元朗天瑞路 88 號俊宏軒第二座

．屯門田景路 10 號田景邨田裕樓

．屯門震寰路 11 號大興花園第一期第 2 座

．西貢寶琳北路 1 號康盛花園第4座

．西貢寶康路 108 號廣明苑廣寧閣

．沙田美田路 32 號美城苑貴城閣

．荃灣大廈街 19-23 號德泰大廈

．葵涌荔景山路 274 號華豐園

．葵涌荔景山路 278 號荔欣苑荔影閣

．葵涌荔景山路 282 號華荔邨賞荔樓

強制檢測大廈詳情

新冠肺炎 防疫抗疫：

新冠疫苗｜曾浩輝料市民有動力接種疫苗 稱當局會監察副作用

強制檢測｜元朗水邊圍邨、將軍澳日出康城增設流動採樣站

政府設網站 市民可下載病毒檢測、疫苗接種電子紀錄

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

新冠肺炎 確診個案：

今增41確診16源頭不明 元州邨元盛樓、翠林邨輝林樓須強制檢測

將軍澳藍田隧道地盤再爆疫須停工 10工人初步陽性

聯合醫院69歲男病人初步確診 4病人列密切接觸者