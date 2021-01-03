強制檢測大廈名單一覽（1月3日更新版） (21:37)

截至1月3日，強制檢測涵蓋的大廈如下：
任何在2020年12月21日至2021年1月3日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月6日或之前須接受檢測）：
．深水埗元州街303號元州邨元盛樓
．西貢將軍澳翠琳路11號翠林邨輝林樓
任何在2020年12月20日至2021年1月2日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月5日或之前須接受檢測）：
．深水埗福華街5-7號華寶樓
．元朗媽廟路17號水邊圍邨泉水樓
．西貢康城路1號日出康城領凱Almond Blossom（9座-左翼）
任何在2020年12月18至31日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月4日或之前須接受檢測）：
．黃大仙雲華街2號慈愛苑愛仁閣
．深水埗欽州街47-49號德寶大廈
．九龍城佛光街68號何文田邨靜文樓
任何在2020年12月17至30日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月4日或之前須接受檢測）：
．九龍城盛德街 9 號馬頭圍邨芙蓉樓
．油麻地吳松街 93-103 號德利樓
．石硤尾大坑東道 88 號大坑東邨東海樓
．深水埗元州街 303 號元州邨元滿樓
．深水埗西邨路 19 號富昌邨富韻樓
．深水埗保安道 380 號蘇屋邨櫻桃樓
．深水埗發祥街 10 號李鄭屋邨道德樓
．深水埗順寧道 451-461 號秀怡閣
．黃大仙彩虹道 242 號采頤花園第十一座
．黃大仙清水灣道 45 號彩雲(一)邨紫霄樓
．黃大仙清水灣道 45 號彩雲(一)邨繡文樓
．黃大仙清水灣道 55 號彩雲(二)邨啟輝樓
．黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正旭樓
．黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正泰樓
．黃大仙鳳德道 111 號鳳德邨紫鳳樓
．黃大仙毓華街 75 號慈康邨康添樓
．觀塘偉業街 33 號德福花園H 1 座
．觀塘利安道 15 號順利邨利康樓
．觀塘高超道 33 號鯉魚門邨鯉隆樓
．觀塘啟業道 18 號啓業邨啓賢樓
．觀塘清水灣道 2 號坪石邨金石樓
．觀塘清水灣道 2 號坪石邨黃石樓
．觀塘清水灣道 2 號坪石邨藍石樓
．觀塘順安道 9 號順天邨天權樓
．觀塘碧雲道 223 號德田邨德隆樓
．觀塘慶田街 7 號藍田邨藍泰樓
．上環樂古道 3 號麗雅苑
．柴灣峰霞道 4 號峰華邨秀峰樓
．灣仔謝斐道 415-421 號積福大廈
．大埔安慈路 4 號昌運中心華昌閣
．元朗天瑞路 88 號俊宏軒第二座
．屯門田景路 10 號田景邨田裕樓
．屯門震寰路 11 號大興花園第一期第 2 座
．西貢寶琳北路 1 號康盛花園第4座
．西貢寶康路 108 號廣明苑廣寧閣
．沙田美田路 32 號美城苑貴城閣
．荃灣大廈街 19-23 號德泰大廈
．葵涌荔景山路 274 號華豐園
．葵涌荔景山路 278 號荔欣苑荔影閣
．葵涌荔景山路 282 號華荔邨賞荔樓
新冠肺炎 防疫抗疫：
新冠肺炎 確診個案：
今增41確診16源頭不明 元州邨元盛樓、翠林邨輝林樓須強制檢測
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