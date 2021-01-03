新冠肺炎｜調查：四成青年抗拒接種疫苗　逾半反對安裝「安心出行」 (20:37)

青年新世界在去年12月23至31日，以網上問卷訪問412名30歲以下的會員。調查指出，僅8.2%青年稱「一定會」接種疫苗，抗拒接種的則有四成。調查再問青年反對接種的原因，當中最多人質疑疫苗成效，有80.9%，其次是擔心疫苗有副作用（71.6%）、未能選擇接種疫苗的產地（52.5%）等。青年新世界認為，青年對接種疫苗感擔憂及抱觀望態度，與部分疫苗製造商仍未公布全面臨牀實驗報告，以評估疫苗安全及效能有關。

創新及科技局長薛永恒日前表示，不排除強制市民下載「安心出行」應用程式。調查稱，54%青年反對安裝程式，青年新世界相信與當局未能釋除程式涉及的私隱疑慮有關。至於港府其他抗疫措施，近九成人支持當局強制海外抵港者在指定酒店檢疫，是最多青年支持的措施；44%支持當局推動全民自願檢測。

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