疫情記者會明日起網上舉行 (21:09)

網上簡報會於下午4時30分舉行，有意參與網上簡報會的傳媒代表可於當日下午3時30分前透過電郵登記報名；衛生署會於下午4時15分前以電郵確認登記，並提供記者會詳情。每家傳媒機構最多可派出一名代表參與網上簡報會，傳媒代表需要以文字信息提問，會以綜合回應的方式處理。政府新聞處會繼續在網上直播簡報會。

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衛生署發言人稱，衛生署是本港應對新型冠狀病毒的主要政府部門，在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括落實社交距離措施。疫情爆發以來，署方一直積極研究及安排以視像會議軟件在網上舉行疫情最新情況簡報會，在逐步解決各項硬件及軟件等技術問題，並參考其他政府部門及機構的相關經驗，署方在完成添置相關器材和協調工作後，由1月4日起將有關簡報改為在網上舉行。

傳媒工會聯署關注 促維持現行安排

多個傳媒工會及組織對政府突然改以視像進行疫情簡報會，不設即場提問表示極度關注。聯署聲明指出，擔心政府藉此篩選記者問題，避答敏感內容，扼殺記者追問權利，影響公眾知情權；要求維持現行記者會安排，確保信息流通，這亦有助市民大眾提高警覺，防範疫情散播。聯署聲明包括：香港記者協會、眾新聞工會、獨立評論人協會、明報職工協會、香港電台節目製作人員工會、立場新聞職工總會籌委會、壹傳媒工會、香港攝影記者協會。

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