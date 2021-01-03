新冠肺炎｜將藍隧道地盤再爆疫須停工　1工人確診10初步陽性 (17:37)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，該地盤確診及初步陽性的工人涉及不同工種，包括釘板、搭棚、清潔等；地盤總人數逾1000，與今次爆發工種相關的初步有400至500人。她稱，確診的工人是一名管工，地盤內有一貨櫃作更衣室，有可能是工人共用該更衣室而染疫。

張竹君補充，上次地盤爆疫主要是紮鐵工人受感染，當時地盤停工至去年12月27日，28日復工；今次確診工人於12月30日發病，而目前涉及不同工種的人染疫，故認為今次爆發與上次無關。

新冠肺炎 相關報道：

今增41確診16源頭不明 元州邨元盛樓、翠林邨輝林樓須強制檢測

曾浩輝：料市民有動力接種疫苗 當局會監察副作用

安心出行｜薛永恒：「安心出行」將推提升版 正研發自動感應方式記錄出行

強制檢測｜元朗水邊圍邨、將軍澳日出康城增設流動採樣站

薛永恒兩籲抗疫「放下」私隱考慮 安心出行或強制用 防護中心：追蹤密切接觸者用不着