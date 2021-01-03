新冠肺炎｜將藍隧道地盤再爆疫須停工　1工人確診10初步陽性 (17:37)

將軍澳藍田隧道地盤再現新型冠狀病毒爆發，衛生防護中心今（3日）公布一名工人（個案8955）確診，另有10名工人初步陽性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會表示，該地盤需要停工，仍在商討停工至何時，所有工作人員須接受檢測。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，該地盤確診及初步陽性的工人涉及不同工種，包括釘板、搭棚、清潔等；地盤總人數逾1000，與今次爆發工種相關的初步有400至500人。她稱，確診的工人是一名管工，地盤內有一貨櫃作更衣室，有可能是工人共用該更衣室而染疫。
張竹君補充，上次地盤爆疫主要是紮鐵工人受感染，當時地盤停工至去年12月27日，28日復工；今次確診工人於12月30日發病，而目前涉及不同工種的人染疫，故認為今次爆發與上次無關。
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