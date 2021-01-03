單親媽媽陳麗娟心臟衰竭換心成功　兒盼更多人簽器官捐贈卡延續他人生命 (17:28)

Arthur說，等到一顆合適的心臟實在不是容易的事，捐贈器官的家庭面對失去家人感到萬分悲痛之餘，仍願意捐出器官，讓他媽媽得以延續生命，感激之情溢於言表。他希望能鼓勵更多人願意簽署器官捐贈卡，讓更多人獲得延續生命的機會。

Arthur又感謝在這段時間關注事件的所有人，稱由於媽媽進行換心的手術風險極高，家人心情忐忑，未能即時向大家公布最新情況，望各界見諒。

Arthur指出，此前數年媽媽血壓上壓僅80，手術後為140，1月1日早上回落至120。他引述護士稱媽媽情況很好；媽媽因為剛完成手術需要在單人房獨立隔離，暫時未能探望母親，只可透過視像通話。

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