新冠疫苗｜曾浩輝料市民有動力接種疫苗　稱當局會監察副作用 (13:21)

曾浩輝過去有份領導應對豬流感，他不排除有人接種後入院，令接種率有波動。他指出，過去豬流感疫苗接種後兩、三周，出現注射後入院的報道，令打針人數下降。不過，經專家解釋後，市民弄清楚入院與接種疫苗無關，市民便回復信心，接種率回升。他形容新冠病毒疫苗是今次疫情中「非常重要的轉捩點」，如有足夠市民接種疫苗，相信疫情控制能大大改善。

有關接種新冠疫苗的副作用，曾浩輝表示，當局會委託大學收集市民接種後的數據，甚至主動尋找潛在個案，相信監察過程至少需數月，最長逾一年。他認為當局應公開這些數據。他舉例，一批安老院舍長者接種後，會監控他們的健康情況會否出現特殊情況。他又認為可以考慮設立機制，當有普遍或嚴重的副作用時就要暫停接種，但要小心拿捏標準。

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