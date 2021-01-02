強制檢測｜政府要求強制檢測大廈名單一覽 (19:18)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就其強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處以下指明地方的人，須接受新型冠狀病毒核酸檢測。大廈若於過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，會被納入上述公告。
強制檢測公告下的指明地方（截至2021年1月2日）
●2020年12月20日至2021年1月2日期間曾身處任何下列指明地方逾兩小時的人，須於2021年1月5日或之前接受檢測。受檢者若在2020年12月31日至2021年1月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
．深水埗福華街5-7號華寶樓
．元朗媽廟路17號水邊圍邨泉水樓
．西貢康城路1號日出康城領凱Almond Blossom（9座左翼）
●2020年12月17日至30日期間曾身處以下指明地方逾兩小時的人，須於2021年1月4日或之前接受檢測。受檢者若在2020年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會視為已遵從強制檢測公告的規定。
．九龍城盛德街9號馬頭圍邨芙蓉樓
．九龍城佛光街68號何文田邨靜文樓
．油麻地吳松街93-103號德利樓
．石硤尾大坑東道88號大坑東邨東海樓
．深水埗欽州街47-49號德寶大廈
．深水埗元州街303號元州邨元滿樓
．深水埗西邨路19號富昌邨富韻樓
．深水埗保安道380號蘇屋邨櫻桃樓
．深水埗發祥街10號李鄭屋邨道德樓
．深水埗順寧道451-461號秀怡閣
．黃大仙彩虹道242號采頤花園第11座
．黃大仙清水灣道45號彩雲（一）邨紫霄樓
．黃大仙清水灣道45號彩雲（一）邨繡文樓
．黃大仙清水灣道55號彩雲（二）邨啟輝樓
．黃大仙慈雲山道80號慈正邨正旭樓
．黃大仙慈雲山道80號慈正邨正泰樓
．黃大仙雲華街2號慈愛苑愛仁閣
．黃大仙鳳德道111號鳳德邨紫鳳樓
．黃大仙毓華街75號慈康邨康添樓
．德福花園H1座
．觀塘利安道15號順利邨利康樓
．觀塘高超道33號鯉魚門邨鯉隆樓
．觀塘啟業道18號啓業邨啓賢樓
．觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓
．觀塘清水灣道2號坪石邨黃石樓
．觀塘清水灣道2號坪石邨藍石樓
．觀塘順安道9號順天邨天權樓
．觀塘碧雲道223號德田邨德隆樓
．觀塘慶田街7號藍田邨藍泰樓
．上環樂古道3號麗雅苑
．柴灣峰霞道4-6號峰華邨秀峰樓
．灣仔謝斐道415-421號積福大廈
．大埔安慈路4號昌運中心華昌閣
．元朗天瑞路88號俊宏軒第2座
．屯門田景路10號田景邨田裕樓
．屯門震寰路11號大興花園第一期第2座
．西貢寶琳北路1號康盛花園第４座
．西貢寶康路108號廣明苑廣寧閣
．沙田美田路32號美城苑貴城閣
．荃灣大廈街19-23號德泰大廈
．葵涌荔景山路274號華豐園
．葵涌荔景山路278號荔欣苑荔影閣
．葵涌荔景山路282號華荔邨賞荔樓
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