新冠肺炎｜今增35宗確診　10宗為源頭不明　變種病毒個案再驗出3宗 (16:36)

截至今日（2日）凌晨零時，本港新增35宗新型冠狀病毒確診個案，包括1宗為輸入個案及34宗屬本地感染。本地感染個案中，有10宗為源頭不明，24宗與早前個案相關。另外，今日約有40多宗初步確診。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前從南非抵港的29歲男子（個案8724）樣本發現南非變種新冠病毒，中心接獲衛生署公共化驗所通知，在其同行的26歲女友人（個案8723）的樣本亦發現南非變種病毒。此外，當局再於兩宗英國輸入個案（個案8735及8739）的樣本中發現英國變種病毒，兩名患者為同一家人。
被問及現時有40多幢大廈須強制檢測，張竹君表示現時未能掌握做了多少檢測。她稱須強制檢測的元朗俊宏軒多一個單位有確診個案，與早前確診的個案屬相同坐向，但相差14層。灣仔積福大廈也多了確診個案，新增的確診者和早前確診的看更有接觸。
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