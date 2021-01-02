安心出行｜薛永恒：抗疫需放下私隱考慮　不排除強制用安心出行記錄行蹤 (12:06)

政府因應新型冠狀病毒疫情推出「安心出行」流動應用程式，供市民記錄行蹤。創新及科技局長薛永恒表示，對於本港現時每日出現數十宗確診，當中有十多宗為源頭不明，他有時候覺得無奈、甚至憤怒，指出源頭不明個案對抗疫構成非常大困擾，呼籲市民積極利用「安心出行」記錄行蹤，「有一個科技，點解唔用好佢呢？」。被問到會否考慮強制市民安裝程式，以及用該程式記錄行蹤，他稱不排除任何可能性。
薛永恒上周透露，正研究透過藍牙感應自動記錄使用者行蹤，引起外界憂慮私隱外泄問題。他今日（2日）出席商台節目時表示，相關紀錄只會存放在用家的手機內，沒有中央紀錄。他又稱私隱固然重要，但認為在抗疫之路上，市民或需暫時放低這方面的考慮，從而令抗疫工作做得更好。
他解釋，政府不斷一直改進「安心出行」程式，由於有市民反映部分場所未必能輕易掃描二維碼，當局與大學科研人員商討，對方建議可在各場所安裝藍牙發射器，讓市民透過手機藍牙記錄曾到過的處所。
「智方便」系統存電子針卡 提示接種疫苗時間
港府目前成功採購3款新冠疫苗，薛永恒表示希望透過「智方便」系統做好電子針卡紀錄，在市民接種第一劑後，提醒他們接種第二劑的時間及哪款疫苗。他又透露疫苗接種預約系統會在本月備妥，預約系統與全民檢測相近，市民可一次過預約接種第一劑及第二劑疫苗的時間。
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