安心出行｜薛永恒：抗疫需放下私隱考慮　不排除強制用安心出行記錄行蹤 (12:06)

薛永恒上周透露，正研究透過藍牙感應自動記錄使用者行蹤，引起外界憂慮私隱外泄問題。他今日（2日）出席商台節目時表示，相關紀錄只會存放在用家的手機內，沒有中央紀錄。他又稱私隱固然重要，但認為在抗疫之路上，市民或需暫時放低這方面的考慮，從而令抗疫工作做得更好。

他解釋，政府不斷一直改進「安心出行」程式，由於有市民反映部分場所未必能輕易掃描二維碼，當局與大學科研人員商討，對方建議可在各場所安裝藍牙發射器，讓市民透過手機藍牙記錄曾到過的處所。

「智方便」系統存電子針卡 提示接種疫苗時間

港府目前成功採購3款新冠疫苗，薛永恒表示希望透過「智方便」系統做好電子針卡紀錄，在市民接種第一劑後，提醒他們接種第二劑的時間及哪款疫苗。他又透露疫苗接種預約系統會在本月備妥，預約系統與全民檢測相近，市民可一次過預約接種第一劑及第二劑疫苗的時間。

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