新冠疫苗｜許樹昌：科興牛津疫苗傾向門診接種　核酸疫苗打後需留15分鐘觀察有無副作用 (11:10)

許樹昌稱，早前曾與食物及衛生局常任秘書長（衛生）陳松青開會討論有關疫苗接種安排。由於科興及牛津的疫苗只需儲存在2至8度，故傾向安排這類疫苗在醫管局及衛生署門診接種，亦可能邀請私家醫生協助接種。至於核酸疫苗，由於需要保存在攝氏負70度的環境，接種前要解凍等，步驟較繁複，故傾向安排在社區會堂接種；市民接種後要在現場逗留約15分鐘，觀察有否出現副作用。

高拔陞：醫管局積極配合衛生署疫苗接種計劃

醫管局行政總裁高拔陞指出，醫管局會積極配合衛生署的疫苗接種計劃。由於科興及牛津的疫苗儲存方式與一般流感針類近，相信能在大部分普通科門診安排接種。

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