新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:45)

本港周五（2021年1月1日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月26日至2021年1月1日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
朗豪坊
新港中心 元氣壽司
始創中心 海港酒家
海洋中心 Cova Pasticceria & Confetteria
○深水埗區
北河街市政大廈
福榮街68及70號 功夫點心
西九龍中心 薩莉亞意式餐廳
○觀塘區
順利街市
德田廣場
順利商場 茗港酒家
官塘立成大廈地下 森戶
康寧道56號 譚仔雲南米線
坪石邨鑽石樓 金華餐廳
○九龍城區
海悅廣場 囍宴
九龍城市政大廈
晴朗商場
又一城 望月樓
九龍城廣場
福佬村道 銀龍茶餐廳、海景粥店茶餐廳
獅子石道 地茂館燒味粥麵餐廳
○黃大仙區
現崇山商場
牛池灣市政大廈
彩雲商場 大快活
樂富廣場 瑞士咖啡室
黃大仙中心北館 翠華餐廳
○西貢區
PopCorn
尚德商場
The LOHAS 康城
○東區
北角海逸酒店
○灣仔區
新豪大廈 帝樂-德國餐廳
大有廣場 Delifrance
駱克道151號 大家樂
皇室堡
名珠城
○葵青區
青衣綜合大樓
藍澄灣商場 珍滋味
○元朗區
天盛商場 銀龍粉麵茶餐廳
正大街2-4號 森城海鮮酒家
○屯門區
良景廣場
○離島區
東薈城
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月1日）
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