港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:45)

本港周五（2021年1月1日）新增42宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2020年12月26日至2021年1月1日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

朗豪坊

新港中心 元氣壽司

始創中心 海港酒家

海洋中心 Cova Pasticceria & Confetteria

○深水埗區

北河街市政大廈

福榮街68及70號 功夫點心

西九龍中心 薩莉亞意式餐廳

○觀塘區

順利街市

德田廣場

順利商場 茗港酒家

官塘立成大廈地下 森戶

康寧道56號 譚仔雲南米線

坪石邨鑽石樓 金華餐廳

○九龍城區

海悅廣場 囍宴

九龍城市政大廈

晴朗商場

又一城 望月樓

九龍城廣場

福佬村道 銀龍茶餐廳、海景粥店茶餐廳

獅子石道 地茂館燒味粥麵餐廳

○黃大仙區

現崇山商場

牛池灣市政大廈

彩雲商場 大快活

樂富廣場 瑞士咖啡室

黃大仙中心北館 翠華餐廳

○西貢區

PopCorn

尚德商場

The LOHAS 康城

○東區

北角海逸酒店

○灣仔區

新豪大廈 帝樂-德國餐廳

大有廣場 Delifrance

駱克道151號 大家樂

皇室堡

名珠城

○葵青區

青衣綜合大樓

藍澄灣商場 珍滋味

○元朗區

天盛商場 銀龍粉麵茶餐廳

正大街2-4號 森城海鮮酒家

○屯門區

良景廣場

○離島區

東薈城

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月1日）

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