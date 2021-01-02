在家賞花｜漁護署每月之花逐種睇　重溫年度花開盛宴【多圖】 (09:15)

在家也能賞花，漁農自然護理署（漁護署）於過去一年每月介紹一種花卉植物，讓大家深入了解該植物的物種及原生地。新一年趁着留家抗疫期間，重溫2020年的每月之花，認識香港的植物，同時觀賞曾經燦爛的花開盛宴。
1月之花：華南赤車
華南赤車在每年冬季至第二年春季開花。它的雄花爆炸式花粉傳播過程十分有趣，一直內折的花絲在開花時會在一瞬間反折伸直，花粉猶如一陣煙般在空中爆開。[詳情]
2月之花：紅花荷
紅花荷又名吊鐘王，屬本地稀有品種，受《林務規例》保護。看似一朵朵紅色下垂的單朵花，實際上「每朵花」由5至8朵花組成頭狀花序，因內側花瓣退化或移位，同時外側花瓣發育，令整個頭狀花序外形看似單花。[詳情]
3月之花：樂昌含笑
樂昌含笑屬本地原生種，是一種相對原始的被子植物。特徵是花被片（相中淡黃色部分）未分化成真正的花萼和花瓣，此外雄蕊以螺旋式排列於花托上面。[詳情]
4月之花：毛葉杜鵑
毛葉杜鵑是本港珍稀植物，受《林務規例》保護，是植物學家J.G. Champion與太太於1849年在太平山發現的本地原生種。為紀念其太太，命名時以人名作為拉丁學名的種加詞（即championiae）。[詳情]
5月之花：杯藥草
杯藥草屬本地原生草本植物，於2012年被確認為本港新記錄植物。個體僅高5至10厘米，各部分並無葉綠素，於植物學角度而言是一種菌生異營性植物，即使無法進行光合作用，仍可靠真菌獲得生存所需的碳和養分。[詳情]
6月之花：香港水玉簪
香港水玉簪屬原生草本植物，125年前在香港第一次被發現。通常可在濕潤草地或石面找到，其花朵非常細小，普遍長約4至6.5毫米，外形如髮簪，一般於6月至10月開花。[詳情]
7月之花：厚藤
厚藤又名海灘牽牛，屬沙灘草本植物，平卧橫生在沙面以防被風吹走。其主根更可直達泥面下一米或更深，以抓緊鬆散的沙質土壤，加上特性耐鹽，使它能適應於鹽度高的海邊生存。[詳情]
8月之花：崗松
崗松生長在草坡或灌叢之中，葉底不時會有油腺點。以前的人會把崗松枝條曬乾並紮成掃帚使用，或以其枝葉製成藥油，用途甚廣。[詳情]
9月之花：火花離根香
火花離根香花冠呈黃色，花瓣細小裂開五塊，外形似火花，乾身時會散發芳香氣味，故此得名。[詳情]
10月之花：細柄水竹葉
細柄水竹葉屬水生植物，只有根部或部分植物體淹沒水中，因此被歸類為挺水植物，花期在每年7月至10月。[詳情]
11月之花：中華石龍尾
中華石龍尾屬原生挺水草本植物，主要生長在淡水沼澤，為本港五種石龍尾屬植物的其中一種。中華石龍尾只有氣生葉，花期一般在每年10月到3月。[詳情]
12月之花：短穗刺蕊草
短穗刺蕊草於1847年至1850年期間在香港島首次被發現，屬本港稀有及珍貴植物，在2017年發表的《中國高等植物受威脅物種名錄》中被列入瀕危物種。花朵排成圓柱形穗狀花序，雄蕊明顯伸展，花絲中部生有長毛。[詳情]