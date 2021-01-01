民陣元旦發起「釋放政治犯」汽車巡遊　陳皓桓：會堅持發聲 (21:50)

陳皓桓手持米高峰喊話，稱儘管無法舉辦遊行，但要告訴政府自己會堅持發聲；李卓人則向收押所大叫「港人沒有忘記你們的付出」、「大家一起撐下去」。陳皓桓見記者時，批評警方刻意阻撓行動，稱早前已與警方溝通，當時警方沒有表示反對；貨車非公眾地方，他質疑眾人如何違反限聚令，又說雖然不斷被打壓、檢控，但不會放棄五大訴求、民主自由等。對於「元旦大遊行」無法成功舉辦，陳皓桓表示抱歉，稱民陣在疫情後會繼續申請舉辦遊行。葉錦龍一度被警方包圍，被要求出示身分證，他批評警方錯誤詮釋限聚令及濫用權力。

貨車駛至立法會附近時，多名警員戒備，有警員攜有藍旗、紫旗等。社民連成員曾健成手持寫有「釋放政治犯」白色氣球，警方稱放氣球會威脅公眾安全。最後氣球升起，警員撕下「治犯」二字，「釋放政」三字則隨氣球升上天。