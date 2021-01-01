元旦誕女嬰　母盼疫情結束　望女兒「見到健康正常世界」 (14:45)

從事銀行業穆太昨午（2020年12月31日）由丈夫陪同下入院待產。她稱，女兒預產期是明日（1月2日），未料到女兒於元旦順產出生，女兒重3.49公斤，「呢個時候出世好特別好幸運」，是新年禮物。

穆太去年5月得知懷孕，直至生產疫情陰霾仍未散去，「嗰時以為疫情好快過去，無諗過疫情會有新一波又一波」，她早前到醫院做懷孕檢查前會留意醫院有否爆疫，外出後回家亦會即時洗澡。

大女兒4年前出生，兩夫婦一直計劃生第二胎，兩姊妹可相伴成長。穆太為女兒取名Mia，任職國際學校教師的穆先生則仍在構思二女的中文名，夫婦期望Mia能健康快樂，疫情盡快結束，「香港同全世界可以恢復正常，希望佢見到一個健康正常嘅世界」。過往兩年社會動盪，穆先生稱在港生活有點壓力，但相信香港未來會變好。

另外，一名男嬰於零時零分在伊利沙伯醫院出生，順產，體重3.38公斤。相關報道：2021兩元旦BB 男嬰伊院出世 女嬰仁安醫院誕生