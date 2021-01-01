貧窮兒童對政府表現評分5年新低　最關注房屋議題 (15:23)

約3500名貧窮兒童為政府上年表現評分，房屋由2019年4分跌至1分，教育由3分跌至1分。兒童權利關注會主席黃澤明表示，港府應付新型冠狀病毒疫情期間，忽略對貧窮兒童家庭的支援，尤其在學校停課期間，直到年底才推出一筆過上網學習津貼，未有實體設備，需時輪候買上網器材，更聽過有人等足一個月，嚴重影響學習，形容政府是「後知後覺」。

另外，3000多名貧窮兒童在2020年底選出最關注議題，房屋排首位，他們認為公屋供應不足，沒有制訂租金管制。兒童權利關注會建議政府為住籠屋、劏房的家庭提供租津，並提供臨時房屋。

其他報道：蓬佩奧譴責12港人案秘審判刑 促中方立即無條件放人

其他報道：2021展望．新冠疫苗｜有人怕疫苗副作用寧戴口罩 有市民稱「倘打咗可自由過關，即打」

其他報道：2020回顧．最深刻法庭案｜黎智英案、黃之鋒周庭案受關注