港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:15)

本港周四（2020年12月31日）新增68新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月25至31日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2020年12月31日報道：今增68確診18宗源頭不明 3大廈不屬強檢被剔除 張竹君致歉

○油尖旺區

朗豪坊

新港中心 元氣壽司

旺角商業大廈

永安九龍中心

1881 Heritage

金隆樓 家樂美餐廳

南苑大廈 美富菜館海鮮蒸氣火鍋

利奧坊．曉岸 Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

海洋中心 Cova Pasticceria & Confetteria

○深水埗區

北河街市政大廈

福榮街68及70號 功夫點心

西九龍中心 薩莉亞意式餐廳

○觀塘區

順利街市

德田廣場

順利商場 茗港酒家

官塘立成大廈地下 森戶

麗晶商場 南豐餐廳

康寧道56號 譚仔雲南米線

坪石邨鑽石樓 金華餐廳

○九龍城區

海悅廣場 囍宴

九龍城市政大廈

晴朗商場

又一城 望月樓

○黃大仙區

彩雲商場 大快活

大成街街市

黃大仙中心北館 翠華餐廳

樂富廣場 茶木‧台式休閒餐廳、瑞士咖啡室

○西貢區

PopCorn

翠林商場

尚德商場

將軍澳中心

富康花園商場

The LOHAS 康城

新都城中心2期 海王漁港酒樓

翠林新城5樓熟食亭 翠源星小廚

○東區

北角海逸酒店

○南區

利東商場 大家樂

香港海洋公園萬豪酒店

○中西區

滙豐總行大廈

國際金融中心商場

○灣仔區

新豪大廈 帝樂-德國餐廳

大有廣場 Delifrance

駱克道151號 大家樂

皇室堡

名珠城

○葵青區

長康商場2期

葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃

新都會廣場

青衣綜合大樓

藍澄灣商場 珍滋味

○荃灣區

如心海景酒店

麗晶中心 A座

○元朗區

置富嘉湖2期 彩逸皇宮

天盛商場 銀龍粉麵茶餐廳

正大街2-4號 森城海鮮酒家

○屯門區

良景廣場 意樂餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至2020年12月31日）

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