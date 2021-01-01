新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:15)

本港周四（2020年12月31日）新增68宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月25至31日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2020年12月31日報道：今增68確診18宗源頭不明 3大廈不屬強檢被剔除 張竹君致歉
○油尖旺區
朗豪坊
新港中心 元氣壽司
旺角商業大廈
永安九龍中心
1881 Heritage
金隆樓 家樂美餐廳
南苑大廈 美富菜館海鮮蒸氣火鍋
利奧坊．曉岸 Lost Stars Livehouse Bar & Eatery
海洋中心 Cova Pasticceria & Confetteria
○深水埗區
北河街市政大廈
福榮街68及70號 功夫點心
西九龍中心 薩莉亞意式餐廳
○觀塘區
順利街市
德田廣場
順利商場 茗港酒家
官塘立成大廈地下 森戶
麗晶商場 南豐餐廳
康寧道56號 譚仔雲南米線
坪石邨鑽石樓 金華餐廳
○九龍城區
海悅廣場 囍宴
九龍城市政大廈
晴朗商場
又一城 望月樓
○黃大仙區
彩雲商場 大快活
大成街街市
黃大仙中心北館 翠華餐廳
樂富廣場 茶木‧台式休閒餐廳、瑞士咖啡室
○西貢區
PopCorn
翠林商場
尚德商場
將軍澳中心
富康花園商場
The LOHAS 康城
新都城中心2期 海王漁港酒樓
翠林新城5樓熟食亭 翠源星小廚
○東區
北角海逸酒店
○南區
利東商場 大家樂
香港海洋公園萬豪酒店
○中西區
滙豐總行大廈
國際金融中心商場
○灣仔區
新豪大廈 帝樂-德國餐廳
大有廣場 Delifrance
駱克道151號 大家樂
皇室堡
名珠城
○葵青區
長康商場2期
葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃
新都會廣場
青衣綜合大樓
藍澄灣商場 珍滋味
○荃灣區
如心海景酒店
麗晶中心 A座
○元朗區
置富嘉湖2期 彩逸皇宮
天盛商場 銀龍粉麵茶餐廳
正大街2-4號 森城海鮮酒家
○屯門區
良景廣場 意樂餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至2020年12月31日）
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