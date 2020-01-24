警多區破逾25間無牌酒吧派對房　拘近200人票控近300人 (11:38)

深水埗反黑組及重案組昨晚約10時半突擊搜查長沙灣道276號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕一名43歲女負責人，涉嫌無牌賣酒、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反營業令，酒吧內23男及14名女酒客則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，同時違反限聚令被票控。行動中，警方檢獲逾100罐啤酒及36個骰盅，總值約2000元。

西九龍總區刑事部另於長沙灣道883號一幢工廈搗破一間違規營業的派對房間，拘捕一名32歲姓林男負責人，涉嫌違反營業令，單位內另外11男和8女（20至45歲），則涉嫌違反限聚令被票控。據悉，被票控男女中包括文員、學生及公立醫院護士等。

屯門警區刑事部則於今（2021年1月1日）凌晨突擊搜查屯門建發街11號及石排頭路3個工廈單位及1間店鋪，搗破由黑幫新義安操控的3間無牌酒吧及1間正在營業的派對房間，拘捕4名男職員（33至57歲），涉嫌無牌賣酒及違反營業令。行動中另拘捕39男28女（19至62歲），涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒，同時另涉限聚令被票控，行動中警方檢獲逾2000罐啤酒及大量音響器材等。

另外，東九龍總區刑事部、新界北總區、葵青警區、荃灣警區、九龍城警區、元朗警區及油尖警區亦有針對無牌酒吧及違規經營派對房間的行動，先後搗破19個相關處所，拘捕約119人，涉嫌無牌賣酒、違反營業令等罪，警方票控167人違反限聚令。