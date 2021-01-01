天氣｜天文台料明早最低11度　隨後兩三日氣溫稍回升 (16:30)

【16:30】天文台於下午4時30分再度發出霜凍警告。寒冷天氣警告現正生效。受寒潮持續影響，廣東地區天氣寒冷，非常乾燥，本港下午相對濕度普遍降至30%或以下。本港地區今晚（1月1日）及明日（2日）天氣預測，天晴及非常乾燥。天氣寒冷，明早市區最低氣溫約11度，新界再低幾度。日間最高氣溫約16度。吹和緩東北風，明日稍後轉吹清勁東風。
展望隨後兩三日氣溫稍為回升，雲量較多，但周日（3日）早上仍然相當清涼。下周後期再度轉冷。
【10:03】今早（2021年1月1日）天文台錄得最低8.6度，是自2005年以來元旦最低紀錄。
霜凍警告於9時45分取消。
【07:50】早上7時40分，天文台錄得氣溫8.7度，相對濕度48%。
寒冷天氣警告及霜凍警告現正生效。天文台預測本港今明兩日天氣寒冷。
強烈寒潮正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣。本港方面，今早市區氣溫降至8度左右。由於天朗氣清，內陸空曠地區在晚間散熱較快，新界北部氣溫更降至約3度。
預測今日天晴及非常乾燥。早晚寒冷。日間最高氣溫約15度。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁。展望明早（2日）仍然寒冷。隨後兩三日氣溫稍為回升，雲量較多。下周後期天氣再度轉冷。
保暖貼士：
保濕貼士：
皮膚保濕容易忽略7部位 醫生提醒：保濕噴霧用過度反令皮膚乾燥