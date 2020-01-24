2021展望．新冠疫苗｜有人怕疫苗副作用寧戴口罩　有市民稱「倘打咗可自由過關，即打」 (08:30)

「疫苗最快2021年初抵港，你打唔打？」《明報》電子平台組編輯2020年12月下旬透過訪問，facebook及Instagram story收集網民對會否接種疫苗的想法，線上線下共有近80人回覆，其中近八成人稱不會接種疫苗；持觀望態度、表示會打疫苗的，各有約一成。

部分回覆精選如下：

．Mitter Wan：如果打咗可以自由過關，我會即時去打

．kavikalau：睇吓邊到做嘅，同第三階段測試做得有幾足

．宋小姐：應該畀疫苗一個機會，否則疫情只會無了期嚟完一波又一波

．hodi_pwh：疫苗冇嚴重副作用先打算打

．Billy：唔打，繼續戴口罩

．區小姐：唔打，第一批有風險

．朱先生：打，為安心

．梁小姐：不了，新研發不夠時間觀察，怕有副作用

．Ambrose：梗係唔會打啦，勸人都唔好打添啊

．Tara：唔喺香港打

．M小姐：唔打，唔想打大陸疫苗，因安全性存疑

．劉小姐：或會，視乎疫苗產地及製造商

．Dan：睇其他人效果如何，唔會第一時間打

．方小姐：唔打，一嚟未知副作用，二嚟病毒仲變緊種，打嚟應該冇咩用

．方小姐：唔會打，不相信政府購入的內地疫苗

．Tony：不會，會先看專家更多詳細報告後再作考慮

．Tom：不會，不太信任政府

．Sun：視乎情況，睇吓多唔多人打

．黃小姐：唔打，覺得唔太安全

．Christina：唔打，只信港大出品

．M.HO：到時再看疫情的發展

．carmen：到時再決定

．葉先生：觀望下先

．Moon：考慮