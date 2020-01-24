2021展望．新冠疫苗｜有人怕疫苗副作用寧戴口罩　有市民稱「倘打咗可自由過關，即打」 (08:30)

今日（2021年1月1日）是元旦，港府預算今年展開新型冠狀病毒疫苗接種計劃。坊間對疫苗接種取態不一，有人表示「如果打咗可以自由過關，我會即時去打」；也有人拒絕接種，質疑「新研發（疫苗）不夠時間觀察，怕有副作用」，寧願繼續戴口罩；有的則觀望，「先看專家更多詳細報告後再作考慮」、「睇其他人效果如何」等。
「疫苗最快2021年初抵港，你打唔打？」《明報》電子平台組編輯2020年12月下旬透過訪問，facebook及Instagram story收集網民對會否接種疫苗的想法，線上線下共有近80人回覆，其中近八成人稱不會接種疫苗；持觀望態度、表示會打疫苗的，各有約一成。
部分回覆精選如下：
．Mitter Wan：如果打咗可以自由過關，我會即時去打
．kavikalau：睇吓邊到做嘅，同第三階段測試做得有幾足
．宋小姐：應該畀疫苗一個機會，否則疫情只會無了期嚟完一波又一波
．hodi_pwh：疫苗冇嚴重副作用先打算打
．Billy：唔打，繼續戴口罩
．區小姐：唔打，第一批有風險
．朱先生：打，為安心
．梁小姐：不了，新研發不夠時間觀察，怕有副作用
．Ambrose：梗係唔會打啦，勸人都唔好打添啊
．Tara：唔喺香港打
．M小姐：唔打，唔想打大陸疫苗，因安全性存疑
．劉小姐：或會，視乎疫苗產地及製造商
．Dan：睇其他人效果如何，唔會第一時間打
．方小姐：唔打，一嚟未知副作用，二嚟病毒仲變緊種，打嚟應該冇咩用
．方小姐：唔會打，不相信政府購入的內地疫苗
．Tony：不會，會先看專家更多詳細報告後再作考慮