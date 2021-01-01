2020回顧．最深刻法庭案｜黎智英案、黃之鋒周庭案受關注 (08:20)

2020年，法庭多宗案件備受港人關注，牽動了不少人的心情，有市民更說，這一年有太多不合常理的案件，不能盡錄。
「今年最深刻嘅法庭案件。」《明報》電子平台組編輯2020年12月下旬透過訪問，facebook及Instagram story收集網民印象最深刻的法庭案件，收到近70個回應。最多人選的是黎智英案、其次是黃之鋒周庭圍警總案，接着是科大生周梓樂死因研訊及將軍澳連儂牆斬人案。
部分回覆精選如下：
．莊先生：太多不合常理嘅案件，不能一一盡錄
．鄧小姐：持刀傷人的被告，竟被法官形容為有高尚情操，相信沒有一個地方的司法體系，會容許這個判辭
．Dan：幾單私人提告被律政司介入撤控
．梁小姐：中大內地生校園內向示威學生舞刀，律政司撤控，裁判官多番質疑律政司的決定
．蕭先生：港台編導蔡玉玲查冊被控虛假陳述
．袁醫生：黎智英愈告愈重，不獲保釋
．何小姐：所有暴動案
．余先生：好多民主派被捕
．銀髮族：黎智英、快必（譚得志）等未審先關押，當權者任意妄為
．HK人：跟國安法有關的案件
．PL：禁蒙面法被裁定違憲，政府輸打贏要上訴得直，令人髮指
．Sue：社工陳虹秀被控暴動獲脫罪，彰顯公義
．宋小姐：張祺忠殺妻案
．Fion：譚得志案X國安法
．Sherry：無特別深刻
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