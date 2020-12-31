黎智英保釋上訴｜譚耀宗稱按其理解「根本不可保釋」 (23:44)

對於法例列明法官仍有權批出保釋，譚耀宗稱若法例寫得太絕，未必適合，「若去到一個位，他（被告）已不能照顧自己，你困他進去（監獄）做什麼？根本都『攤咗喺度』，就容許出來，（因）證明不會再搞事」。

港區人大代表陳曼琪在facebook稱，若終院需處理涉及《港區國安法》42條的法律解釋爭議，超越該法適用性的範圍，「《港區國安法》65條所指解釋屬於全國人大常委會便是萬眾期待！這是正確的憲制秩序及程序！」她回覆本報查詢稱，當訴訟雙方對42條法律準則要求有爭議、法官需考慮立法原意精神、或法院需考慮42條與其他條款的法律關係等情況下，便需尋求全國人大常委會解釋。陳曼琪認為人大的解釋權並非被動，因國安法是全國性法律，人大可主動行使法律解釋權。

《港區國安法》第42條列明，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，不得准予保釋。

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