除夕尖沙嘴人流遜往年　市民：今年最開心無中肺炎【多圖】 (23:06)

晚市禁堂食，尖沙嘴厚福街仍有近百人等外賣。年輕情侶Jacky及Suey在後巷吃街頭小食，Jacky表示「不想在家咁悶」，打算兩個人在街上「對住部手機倒數」，但不打算到海旁，「海邊咁多警察，唔去了」。Jacky稱，回顧一年沒有什麼事值得高興，最開心是「無中肺炎」，最難過是「繼續是林鄭做特首」，新一年願望是「香港快啲好返，一方面疫情快啲好返，二來政治環境⋯⋯不過算啦，都無㗎啦，係不可能的願望」。

在尖沙嘴海旁，晚上約8時半已有人潮管制措施。疫情下，維港兩岸燈飾較往年少，人流亦減，不少人戴上有聖誕圖案或雪花圖案的口罩，除夕添上一點氣氛。

杜生一家四口及外傭冒寒風在藝術館附近吃炸雞。杜太稱，兩個小孩整個聖誕假都無外出，今晚希望帶他們看看燈飾，感受節日氣氛，惟8歲大兒子卻說不喜歡站在街上進食，令媽媽哭笑不得。杜太說，今年有大量民安隊人員防止市民聚集，又封鎖不少地方，氣氛與往年有別；今年最值得高興是多了與兒子在家相處時間，是「疫下小確幸」。

杜生稱，往年「移民」是朋友間說笑的話題，今年成了眾人線上聚會時熱話。他表示，最擔心小孩成長環境受影響，社會政治空間愈趨收窄令他感痛心，身邊有兩成朋友移民，他們一家亦無奈考慮移民。

晚上約10時，尖沙嘴海旁人流增加，不足50米便有數名警員，碼頭附近巴士站亦有至少6架衝鋒車停泊，有警察提醒吸煙市民要戴好口罩。另外，警方、食環署、控煙辦等共約30人，於厚福街、諾士佛臺、天文臺道巡查餐飲處所、酒吧等。

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