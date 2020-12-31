梁卓然將離任　稱外界批評拖延檢控屬「毫無根據」 (22:44)

2019年下半年反修例示威持續，報告指出與示威相關的案件在整個下半年不斷增加，需要提供法律指引的案件增幅達47%，由2018年3880宗增至2019年5709宗。對於有批評指公眾秩序活動案件的檢控工作有所拖延，報告形容是「毫無根據」，是出於對本港刑事司法制度的實際運作缺乏正確認識；對於司法機構沒有從速排期審訊有關案件的攻擊，報告指出是「無的放矢」。另外，「投訴及意見組」在2019年共處理678宗投訴及查詢，較2018年389宗顯著增加。

人手方面，在2019年2月，刑事檢控科內有3名首長級人員先後離職，包括1人辭任、2人退休，而同年稍後再有人退休。然而，年內有超過10名檢控官加入，檢控官總數達150名（2018年為144名）；另有10名法庭檢控主任入職。

梁卓然今年7月向律政司請辭，並稱與鄭若驊在刑事檢控科的運作上有很多意見不合的地方，情況久未改善。相關報道：刑事檢控專員梁卓然請辭年底離職 稱與鄭若驊意見不合