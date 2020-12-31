陳帆：已去信5航空公司邀申請港龍航權 (21:17)

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由內地富豪黃楚標成立的「大灣區航空」早前曾稱計劃申請航權；陳帆表示，得悉有一間公司正籌備在港成立航空公司，強調要合乎資格申請港龍航權，必須向民航處取得航空營運證明書，以及向空運牌照局取得營運牌照，在符合基本條件下，才被視為合資格申請航權。

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此外，自由黨航運交通界立法會議員易志明稱，關注機管局入股珠海機場的股份比例，認為若機管局的入股比例達51%取得「話事權」，對香港機場的日後運作會有幫助。陳帆表示，機管局具體入股珠海機場的比例視乎雙方協商，又指出現時香港機場有170多個國際航點及約50個內地航點，珠海機場則有80多個內地航點，「基本上航班和航點可以合併一齊去處理……我們的覆蓋面可以更闊，航班頻率可以更多」。

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實政圓桌立法會議員田北辰表示，本港機場三跑系統預料至2030年達至飽和，問政府有否規劃本港機場的長遠發展，以及會否考慮向內地提出租借水域以興建第四條跑道。陳帆稱，目前預料香港三跑系統至2030年，可處理每年逾1億客運人次及900萬噸貨運量，若三跑系統發揮至最大容量，客運人次可提升至逾1.2億。他說，機管局每5年會就機場發展作檢討及長遠規劃，但未有回應是否需要興建第四條跑道。