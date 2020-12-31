新加坡旅遊氣泡重啟無期　邱騰華：倘疫情改善第一時間討論 (20:06)

新型冠狀病毒疫情下，全球旅遊業停頓。商務及經濟發展局長邱騰華出席立法會經濟發展事務委員會政策簡報會時表示，就綠色生活本地遊資助及資助入境出境旅行團，政府樂意將計劃延長，但旅遊氣泡則暫時重啟無期，「如果疫情有改善，會第一時間討論」。
旅遊界立法會議員姚思榮問到有關旅遊業界的資助，例如綠色本地遊資助及出入境旅行團資助3月便到期，問當局會否考慮延長。邱騰華表示，「錢如果拿了出來，可以幫到業界，會盡量去做」，而「賞你遊香港」則要再尋找時間及時機重啟。姚思榮又問旅遊業界能否被納入率先接種疫苗，邱騰華回應表示會把意見傳達給衛生署。
本港與新加坡的旅遊氣泡在11月底因為本港疫情惡化而煞停，邱騰華表示「今時今日講不到實際日期」氣泡能何時重啟，「要視乎香港情況能安心先，夾硬重開會造成很多不便」。
他補充，一直以來有和新加坡當局聯絡，研究具體上是否要把現行的氣泡細節再微調，讓氣泡再推行後「可以給予大一點的確定性」，例如當有旅客以氣泡出行，疫情途中有改變時該怎樣，會繼續和新加坡討論相關細節。
民建聯立法會議員葛珮帆則問到海洋公園的水上樂園能否如期啟用，邱騰華回應稱要視乎海洋公園對前景看法，以及整體公園財政狀況。
至於政府會否考慮修例，讓商業機構投資海洋公園，邱騰華表示未來會探討透過修例，讓公園在營運上得到最大方便，不過他認為，「就算今時今日有人投資，開的條件未必對海洋公園最有利」。
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