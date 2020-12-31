新加坡旅遊氣泡重啟無期　邱騰華：倘疫情改善第一時間討論 (20:06)

旅遊界立法會議員姚思榮問到有關旅遊業界的資助，例如綠色本地遊資助及出入境旅行團資助3月便到期，問當局會否考慮延長。邱騰華表示，「錢如果拿了出來，可以幫到業界，會盡量去做」，而「賞你遊香港」則要再尋找時間及時機重啟。姚思榮又問旅遊業界能否被納入率先接種疫苗，邱騰華回應表示會把意見傳達給衛生署。

本港與新加坡的旅遊氣泡在11月底因為本港疫情惡化而煞停，邱騰華表示「今時今日講不到實際日期」氣泡能何時重啟，「要視乎香港情況能安心先，夾硬重開會造成很多不便」。

他補充，一直以來有和新加坡當局聯絡，研究具體上是否要把現行的氣泡細節再微調，讓氣泡再推行後「可以給予大一點的確定性」，例如當有旅客以氣泡出行，疫情途中有改變時該怎樣，會繼續和新加坡討論相關細節。

民建聯立法會議員葛珮帆則問到海洋公園的水上樂園能否如期啟用，邱騰華回應稱要視乎海洋公園對前景看法，以及整體公園財政狀況。

至於政府會否考慮修例，讓商業機構投資海洋公園，邱騰華表示未來會探討透過修例，讓公園在營運上得到最大方便，不過他認為，「就算今時今日有人投資，開的條件未必對海洋公園最有利」。