新冠肺炎｜屯門醫院病人助理初步確診　6病人4醫護須檢疫 (17:15)

患者11月底在隔離病房工作，但有適當防護裝備，12月29日在內科病房工作，有6名病人在沒戴口罩下被患者餵食，被列為密切接觸者須檢疫；另患者4名同事包括一名護士及3名服務助理因先後曾一起吃飯及清潔洗手間時沒有戴面罩，亦被列密切接觸者須檢疫。何婉霞表示，該名病房助理居住的大廈並沒有確診個案，亦沒有聚餐，在醫院工作有戴合適防護裝備，故專家正調查其源頭。

另外，紅十字會呈報有一名捐血者確診新冠病毒，該確診者在12月17日到紅十字會位於旺角的捐血站捐血。當時該確診者能通過捐血篩查，而該捐血站的工作人員均有戴合適防護裝備，因此沒人被列密切接觸者。該確診者的血小板於12月20日捐贈予伊利沙伯醫院一名病人，該名病人翌日因自身疾病惡化死亡。該確診捐血者的捐血樣本已全數銷毁。

何婉霞表示，有為該捐血者及其血液檢驗乙型肝炎、丙型肝炎及HIV，而新冠病毒為呼吸道感染，故該名病人被感染風險較低。她又指出，該名離世病人本身患有嚴重血管疾病，相信與新冠病毒無關，但會將案件交死因庭調查。

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