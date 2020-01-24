新冠肺炎｜今增68確診18宗源頭不明　3大廈不屬強檢被剔除　張竹君致歉 (16:35)

截至今日（12月31日）凌晨零時，本港新增68宗新型冠狀病毒確診個案。62宗屬本地感染，18宗為源頭不明；44宗與早前個案有關連；其餘6宗為輸入個案。今日約有40宗初步確診。
政府日前宣布收緊大廈強制檢測準則，昨刊憲要求43幢大廈居民強制檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今在疫情記者會稱，翻查紀錄後，發現當中3幢大廈並不符合兩單位兩無關連個案的準則，例如一些患者不在該單位居住一段時間，或已更改地址，因此會在強制檢測名單中被剔除。衛生防護中心會檢討如何改善，並對市民造成的不便和混亂致歉。
3幢被剔除強制檢測名單大廈：
．觀塘曉麗苑曉星閣
．寶琳翠林邨安林樓
．青衣青華苑華欣閣
彩雲（二）邨啟輝樓昨日（30日）因污水持續對新冠病毒檢測呈陽性而須全幢大廈強制檢測，張竹君稱，啟輝樓今一名住客確診，患者12月25日出現喉嚨痛，29日到門診求醫後確診。
另外，再多三幢被列入強制檢測大廈名單；
．慈雲山慈愛苑愛仁閣：兩單位共4人確診，該兩單位相隔3層，單位號碼相同
．深水埗欽州街德寶大廈：兩單位共6人確診，該兩單位位處同層
．何文田邨靜文樓：兩單位共4人確診，該兩單位樓層及坐向均不同
有確診者被驗出南非變種病毒
張竹君稱，衛生防護中心公共化驗所今日發現，早前從南非返港的29歲確診男病人（個案8724），其病毒樣本與當地出現的變種病毒相乎。其同行友人雖亦確診，惟未有發現該變種病毒。
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