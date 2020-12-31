起重機司機認管煙霧彈汽油彈原料　還押明年1．21判刑 (15:45)

被告盧俊希（24歲）報稱起重機司機。控罪指稱，他於去年8月1日在天水圍天瑞邨天滿樓一單位內管有爆炸品，即硝酸鉀、蔗糖、碳酸鎂及碳酸氫鈉的固體混合物；以及管有膠管、伸縮棍、打火機油、酒精、棉花、玻璃樽及火柴。

辯方求情稱，被告的成長過程坎坷，他十分孝順，為了家庭於中二輟學，年紀輕輕已開始工作，學懂使用重型機械裝置，亦曾於職安健比賽中奪獎。被告自知控罪嚴重，承諾不會再犯，冀法庭能對他寬大處理。

控方案情指稱，去年8月1日，有組織罪案及三合會調查科警員在被告的住所樓下截停他，出示搜查令後到其住所搜查，在廚房內檢獲30個土製煙霧裝置、27個未完成的土製煙霧裝置、一本寫滿化學方程式的記事簿等；又在屋內搜獲打火機油、伸縮棍等其餘涉案物品。當時被告的母親及胞姐在場，警員即場拘捕三人，其後被告警誡下承認涉案物品屬於他。

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