周梓樂死因庭｜周梓樂頭重傷骨科醫生料意外墮下　手指無他人DNA遇襲可能小 (15:30)

江金富逐一分析墮樓的3個可能，他稱如果從高處跳下的話，傷者大多數以手腳着地，所以手腳傷勢更重，倒臥處和2樓矮牆距離會較遠；意外失足的人會呈抛物線墮下，可能造成頭部骨折；至於被抛下樓的話，傷者背脊最先着地，頭部受傷的可能較少。

江金富表示，因為周梓樂的頭部、右盆骨傷勢最嚴重，加上他在2樓倒地，身體中心的位置和2樓矮牆相距1.3米，屬較短距離，故推斷他最大可能意外從高處墮下。江金富提到從電腦掃描影像可見，周梓樂的頭部右前額裂傷範圍大，「散得好犀利」，反映墮下的衝擊力強。

至於周梓樂會否被人打暈後抛下樓，江金富稱普通人受襲時會作反抗，手指留有施襲者的DNA，但周梓樂的手指沒有別人的DNA，所以遇襲機會不大。

官借出熊公仔當人體模型 供醫生示範墮樓情況

陪審員一度關注周梓樂墮樓的姿勢，裁判官高偉雄借出一個戴法官假髮、穿法官長袍的熊公仔，充當人體模型，讓江金富示範墮樓情況。江金富估計，周梓樂曾以左手撐起身體，跨過3樓矮牆至2樓，其間身體輕微傾斜，頭部最先着地。

聆訊2021年1月4日續，預料裁判官1月6日引導陪審團。

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