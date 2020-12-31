新冠疫苗｜英國准阿斯利康疫苗使用　何栢良：兩針接種相隔時間愈久愈好 (13:15)

何栢良稱，英國的科學委員會已很詳細的公布了疫苗的資訊，甚至連一些未發布至醫學期刊的資訊也有。儘管阿斯利康早前在疫苗成效上，未有將不同劑量的成效分開，他認為一半劑量及十足劑量實質或沒太大分別；概括而言阿斯利康的預防有效率約七成。

何栢良引述研究指出，疫苗的第一針及第二針接種，相隔愈久效果愈好。他稱阿斯利康疫苗在臨牀研究時，有接種者在第一針後相隔6周、甚至半年才再接種第二針。經分析後發現相隔12周打第二針，比相隔6周第二針的抗體水平較高。他建議港府參考有關數據，並認為市民接種時，每針不應相隔少於三周。

對於自由黨建議政府為市民接種疫苗提供誘因，何栢良認為這不應該是主要的策略。他指出疫苗始終為藥物，因此在選擇上一定要讓市民有知情權及「有得揀」。醫生應向市民解釋各種疫苗的利弊，市民可根據自己的身體情況選擇疫苗。

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