強制檢測｜檢測承辦商：再增強檢大廈人手或不勝負荷　促政府多派員處理行政 (13:01)

黃利寶說，香港分子病理檢驗中心昨日收到政府通知，負責其中12幢大廈的檢測，公司動員逾百員工協助檢測。黃利寶透露，不是每幢大廈樓下都適合設立流動檢測中心，有些地方只能用流動採樣車，職員昨晚起通宵到各處考察場地。

黃利寶估計每日只會多3000至4000個樣本，中心足以應付。他認為最花時間是登記居民資料及採樣，現時政府派民政事務總署及房屋署職員協助登記，但日後再增加強制檢測大廈數目，採樣人手、找場地、人群管制都不容易，政府應投入更多資源。

另外，觀塘區議員王偉麟認為，油麗邨逸麗樓早前的檢測安排混亂，衛生署派發的「白色頭」樣本瓶，不會獲發陰性結果通知的手機短訊，令數十名居民因此未能上班，最終該些居民要在臨時採樣中心再做檢測。他質疑連外判檢測公司也對運作感壓力，政府是否能處理更多的檢測數目。

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