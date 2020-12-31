12港人之一黃臨福涉縱火案　抵港檢疫未能出庭　還押懲教下月再訊 (12:15)

案發時16歲的黃臨福，涉於去年10月14日，企圖用火損壞旺角警署，被控一項企圖縱火罪。他另被控一項管有攻擊性武器罪，指稱他同日在住所內管有用啤酒瓶製成的3個汽油彈。

黃臨福於去年10月10日獲准擔保，今年4月27日缺席聆訊被通緝，同年8月28日連同其餘11人於內地水域被截獲，一直被關押在深圳鹽田看守所。深圳鹽田法院昨決定不起訴他和廖子文，二人昨日被內地公安於深圳灣口岸移交香港警方。由於新型冠狀病毒疫情關係，二人回港後須進行強制隔離檢疫，控方申請押後案件。代表黃臨福的律師在庭上表示，被告完成隔離後，會到庭向裁判官交代當日沒有即時應訊一事。

據悉，黃臨福回港後被警方國安處人員問話，昨在數名警員監視下見家人、律師和社工，黃臨福精神呆滯，又向家人等表示在警署不想見律師；他現時仍身處天水圍警署。

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