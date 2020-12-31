灣仔3孩母圖勒子後上吊　鄰居稱事主曾聘工人　近日始親自照顧 (11:00)

鄰居馮先生說，昨早9時許出門時，見事主家門打開，一名男子於單位內為女事主進行心外壓，事主3名子女走出走廊，一度問他「救護車到咗未」。馮先生表示，當時以為女事主因病暈倒。據馮先生了解，事主一家約在一年前遷入上址，一對老人間中上門探訪；女事主及丈夫均有工作，過往有聘請工人照顧3名子女，惟近日未再見有工人出入，相信已離職，改由女事主擔任全職主婦照顧子女。馮先生說，過往沒有聽過事主一家傳出爭吵聲或喝罵孩子，他認為，今次事件「肯定係一個悲案」。

事發昨早10時許，43歲洪姓女子於石水渠街其發大廈寓所，教導7歲蘇姓長子做功課，其間情緒失控，以頸巾掩蓋長子面部及纏繞頸部，長子掙脫，洪女及後反鎖自己在房間吊頸自殺，3名子女通知父親返家揭發事件。救護人員到場時，洪女已昏迷，由救護車送院搶救，送入深切治療部。據了解，她腦幹死亡。其7歲兒子則頸部紅腫，經醫護人員初步治理後無大礙，案件暫列企圖謀殺及自殺案處理，由灣仔警區重案組跟進。

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