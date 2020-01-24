黎智英保釋上訴｜律政司獲終院批上訴許可　明年2月審　黎智英須再度還押【短片】 (19:32)

案件由終審法院首席法官馬道立、常任法官張舉能，以及常任法官李義審理。

律政司早前向終審法院提出兩條法律觀點問題，包括：高等法院原訟庭根據《刑事訴訟程序條例》第9J條「拒絕保釋或保釋條件的覆核」的條文，批准一名被告保釋，上述決定是否屬《香港終審法院條例》第31（b）條所指的「最終決定」；以及《港區國安法》第42（2）條的正確演繹是什麼。

代表律政司的高級助理刑事檢控專員周天行表示，假如法庭就相關問題批出上訴許可，律政司將要求法庭進行正式聆訊前，批出臨時扣留命令（interim detention order），先將黎智英關押。

就法庭處理國安法被告保釋的情況，周天行指出，國安法第42條表明，法庭處理覊押等規定時，「應當確保」危害國安的案件公正和及時辦理，以及有效防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，認為條文的字面意思已顯著削弱「假定保釋（presumption of bail）」的原則，認為高院法官李運騰在「唐英傑案」中裁定第42條的影響只是「虛有其表」的說法出錯，他亦不應視頒下保釋條件為降低被告潛逃和再犯風險的做法。

周天行形容，本案控罪最高可判囚終身監禁，與謀殺和叛國罪屬同一種類，法庭一般不會給予保釋，而為了保障國家安全的利益，「單是一次的潛逃，或再干犯危害國家安全罪行，任何人均無法承擔」，認為法庭按第42條處理國安法被告的保釋時，應以更嚴格的條件作出審視。

黎智英（73歲）被控欺詐及《港區國安法》中「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，早前獲准以1000萬元保釋金、3人作出共30萬元人事擔保、不得離港、交出所有旅遊證件、每周向警方報到3次，以及除了到警署報到和出席法庭聆訊外，其餘時間不得離開住所的條件保釋。

他同時須承諾不以直接或間接方式，作出任何可能被視為請求外國或境外組織、機構或個別人等，向中國或香港特區制裁或敵對行動，即不得與任何政府官員會面、不得接受任何形式的訪問、不得在社交媒體發帖、信息或留言，以及不得透過紙本或網絡發表文章。

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