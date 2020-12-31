新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:40)

本港周三（30日）新增54宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月24至30日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月30日報道：今增54宗確診 13為源頭不明
○油尖旺區
雅蘭中心1期
旺角商業大廈
永安九龍中心
1881 Heritage
One Knutsford
寶華大樓 沾仔記
金隆樓 家樂美餐廳
好望角大廈 倫敦大酒樓
南苑大廈 美富菜館海鮮蒸氣火鍋
利奧坊．曉岸 Lost Stars Livehouse Bar & Eatery
○深水埗區
北河街市政大廈
○觀塘區
順利街市
德田廣場
鯉魚門市政大廈
順利商場 茗港酒家
官塘立成大廈地下 森戶
鯉魚門廣場 大快活、明星海鮮酒家
麗晶商場 南豐餐廳
○九龍城區
晴朗商場
又一城 望月樓
○黃大仙區
彩雲商場
大成街街市
牛池灣市政大廈
黃大仙下邨熟食亭 醉和里
黃大仙中心北館 翠華餐廳
樂富廣場 茶木‧台式休閒餐廳
○西貢區
PopCorn
翠林商場
寶林街市
尚德商場
將軍澳中心
富康花園商場
The LOHAS 康城
新都城中心2期 海王漁港酒樓
翠林新城5樓熟食亭 翠源星小廚
○南區
利東商場 大家樂
香港海洋公園萬豪酒店
○中西區
滙豐總行大廈
國際金融中心商場
海富中心 Can-teen
美國銀行中心 大快活
○葵青區
長康商場2期
新葵興廣場 美心 MX
葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃
新都會廣場
○荃灣區
如心海景酒店
麗晶中心 A座
悦品酒店‧荃灣
○元朗區
T Town
嘉湖新北江商場
置富嘉湖2期 彩逸皇宮
天盛商場 銀龍粉麵茶餐廳
正大街2-4號 森城海鮮酒家
○屯門區
V City
新墟街市
良景廣場 意樂餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至12月30日）
新冠肺炎 確診個案：
新冠肺炎 強制檢測：
新冠肺炎 死亡個案：
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