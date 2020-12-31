港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:40)

本港周三（30日）新增54新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月24至30日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月30日報道：今增54宗確診 13為源頭不明

○油尖旺區

雅蘭中心1期

旺角商業大廈

永安九龍中心

1881 Heritage

One Knutsford

寶華大樓 沾仔記

金隆樓 家樂美餐廳

好望角大廈 倫敦大酒樓

南苑大廈 美富菜館海鮮蒸氣火鍋

利奧坊．曉岸 Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

○深水埗區

北河街市政大廈

○觀塘區

順利街市

德田廣場

鯉魚門市政大廈

順利商場 茗港酒家

官塘立成大廈地下 森戶

鯉魚門廣場 大快活、明星海鮮酒家

麗晶商場 南豐餐廳

○九龍城區

晴朗商場

又一城 望月樓

○黃大仙區

彩雲商場

大成街街市

牛池灣市政大廈

黃大仙下邨熟食亭 醉和里

黃大仙中心北館 翠華餐廳

樂富廣場 茶木‧台式休閒餐廳

○西貢區

PopCorn

翠林商場

寶林街市

尚德商場

將軍澳中心

富康花園商場

The LOHAS 康城

新都城中心2期 海王漁港酒樓

翠林新城5樓熟食亭 翠源星小廚

○南區

利東商場 大家樂

香港海洋公園萬豪酒店

○中西區

滙豐總行大廈

國際金融中心商場

海富中心 Can-teen

美國銀行中心 大快活

○葵青區

長康商場2期

新葵興廣場 美心 MX

葵涌廣場 鄧媽媽過橋水餃

新都會廣場

○荃灣區

如心海景酒店

麗晶中心 A座

悦品酒店‧荃灣

○元朗區

T Town

嘉湖新北江商場

置富嘉湖2期 彩逸皇宮

天盛商場 銀龍粉麵茶餐廳

正大街2-4號 森城海鮮酒家

○屯門區

V City

新墟街市

良景廣場 意樂餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至12月30日）

新冠肺炎 確診個案：

佛教醫院內科病房增一病人初步確診 與早前確診病人不同病格

商經局打字員確診　政府總部上班毋須接觸公眾

新冠肺炎 強制檢測：

政府要求43座大廈居民須強制檢測【附名單】

新冠肺炎 死亡個案：

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伊院63歲男病人不治　港累計146死

明愛醫院79歲女病人、北區醫院59歲女病人離世　港累計145死

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