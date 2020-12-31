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除夕倒數旅發局網上直播迎2021【附直播連結】 (23:58)

【23:55】香港旅遊發展局以直播形式舉行「香港除夕倒數」活動。

【09:30】第四波新型冠狀病毒疫情持續，香港旅遊發展局為鼓勵市民留家抗疫，首度把「香港除夕倒數」活動移師網上以直播形式進行。公眾在今晚除夕（12月31日）晚上11時開始，透過手機、電腦可一齊參與2021跨年倒數。踏入2021年1月1日0時0分，三大平台同步直播約2分鐘短片：展示維港景色及地標，顯示「HAPPINESS」、「2021」、「LOVE」、「HEALTH」等祝願字句。【旅發局直播平台：旅發局網站YouTubefacebook

今晚香港除夕倒數時間表：

12月31日晚上11時正　　　旅發局網站直播倒數時鐘

12月31日晚上11時30分　　旅發局facebookYouTube同步直播倒數時鐘

2021年1月1日0時0分　　　旅發局三大平台同步直播約2分鐘短片，祝願2021年

旅發局直播連結：

旅發局網站：discoverhongkong.com/countdown/tc

YouTube：youtu.be/67kP0OnoD6s

facebook：facebook.com/DiscoverHongKong

2021年元旦 網上節目：

維也納新年音樂會　元旦日網上全球直播

晨光下聽缽迎新年　元旦日網上平台同呼吸

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