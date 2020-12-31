2020回顧｜立法會多事之秋　香港立法機關百年大事記 (18:00)

立法會政制發展大事記：

1843年：立法局成立，由總督和3名官守議員組成，並由總督擔任立法局主席。

1844年：最早期的立法局會議於1844年舉行。

1850年：委任首兩名立法局非官守議員大衛．渣甸和約瑟．艾德格。

1880年：大律師伍才（伍廷芳）獲委任為首名華人非官守議員。

1963年：行政立法兩局非官守議員辦事處成立。

1964年：立法局議席由18席增至26席，官守議員及非官守議員人數首次相等。

1965年：李樹培夫人（李曹秀群）獲委任為非官守議員，成為立法局首名女性非官守議員。

1984年：中國與英國簽署《中英聯合聲明》。非官守議員的人數上限定為32名，首次超越官守議員的29名。

英國前首相戴卓爾夫人（前座左）與中國前總理趙紫陽（前座右），1984年12月19日在北京簽署《中英聯合聲明》。（資料圖片）

1985年：首次舉行立法局間接選舉，該屆立法局由57名議員組成，當中24名議員由間接選舉產生。

1990年：《基本法》頒布

1991年：立法局首次舉行直接選舉，該屆議員當中，18人由9個地方選區以一人一票方式選出，劉慧卿是首名由直選產生的女性議員。

1993年：總督不再出任立法局主席，主席改由非官守議員互選一名議員擔任，首名議員互選的立法局主席為施偉賢。

1995年：立法局首次全面經選舉產生

1995年立法局首次全面經選舉產生，時任港督彭定康在九龍灣點票中心開票。（資料圖片）

1996年：臨時立法會（臨立會）於12月成立，60名議員由組成「香港特別行政區第一屆政府推選委員會」的400名委員選出。

1997年：香港主權移交後，臨立會於7月1日開會通過《香港回歸條例草案》，立法局改稱立法會；9月通過《立法會條例草案》，確保第一屆立法會得以成立。

上圖為回歸前最後一次立法局會議後，議員合照。（立法會網站圖片）

1998年：香港特區第一屆立法會成立，7月2日首次開會，首屆議員任期兩年。

2000年：由第二屆立法會開始，立法會議員每屆任期4年。

2005年：政府提出政制改革方案被否決。該政改方案建議，2008年將立法會議席由60席增至70席，地區直選和功能界別於2008年各增5個議席。

2010年：政府提交新政改方案獲通過。該政改方案建議，2012年特首選舉選委會人數由800人增至1200人，提名門檻維持八分之一即150人；2012年立法會議席由60增至70席，地區直選及功能組別各增5席，其中5個新增區議會功能界別議席，由全港非傳統功能組別的選民一人一票選出。

2012年：第五屆立法會成立，由70名議員組成，功能界別和地區直選各佔35席。

2012年第五屆立法會成立，議員宣誓後大合照。（資料圖片）

2014年：8月31日，全國人大常委會全票通過處理本港普選特首及2016年立法會選舉產生辦法的決定，對普選特首「落三閘」﹕提名門檻須過半數提委支持、特首候選人數目為2至3人，以及提委會維持四大界別及1200人。8．31決定引發學界罷課，繼而是歷時79日的佔領運動。

2015年：6月18日，立法會就2017年特首普選的決議案表決，在大部分建制派離場「等埋發叔（劉皇發）」下，議案以8票贊成、28票反對遭否決。

2015年6月18日，30多名建制派議員為未有投票向公眾道歉。（資料圖片）

2020年：

7月31日：特首林鄭月娥宣布引用《緊急法》，押後立法會選舉一年。立法會「真空期」安排由全國人大常委會決定。[詳情]

8月11日：全國人大常委會作出《決定》，第六屆立法會在9月30日後繼續履行職責，不少於一年，直至第七屆立法會任期開始為止。[詳情]

9月29日：第六屆立法會議員延任不少於一年，15名民主派按民調決定去留。民主派公布民調結果，支持留任略多於反對，惟去留意見均不過半數，民主派按機制作「政治判斷」後決定留任。[詳情]

11月11日：全國人大常委會作出《決定》，郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌4名立法會議員經「依法認定」不符合擁護《基本法》和效忠特區，即時喪失議員資格。15名民主派議員宣布翌日（11月12日）總辭，原70人的議會剩餘43名議員，建制派佔絕大多數。[詳情]

2020年11月11日，人大常委會及特首公布DQ 4名立法會議員後，19名泛民議員手牽手見記者，稱翌日交辭職信。（資料圖片）

2020回顧系列：

戴口罩感受｜出門口罩比銀包重要 「路人顏值提高」「呼吸自由嘅空氣並唔係必然」

被疫情打亂的計劃｜「趕得切結婚趕唔切Honeymoon」 「登六」無得食大餐 畢業禮變Zoom

一字記今年｜「悲」「慘」「攰」難免 「撐住」盼「否極泰來」

疫戰一年 回望新冠肺炎陰霾下的香港2020

國際圖輯｜全球抗疫一年 重塑生活新常態

大事記｜港區國安法後 不一樣的香港