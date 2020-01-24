2020回顧．被疫情打亂的計劃｜「趕得切結婚趕唔切Honeymoon」　「登六」無得食大餐　畢業禮變Zoom (09:45)

「一人一個被疫情打亂嘅計劃。」明報電子平台組在12月下旬，透過網站編輯訪問港人，同時透過facebook及Instagram story收集網民被疫情打亂的計劃，共收到近百個回應。

．Yun Tung Li：其實真係唔只一個，團年飯、假期出港旅遊、聖誕節慶祝活動、除夕倒數、覆診要拉長時日，「登六」生日都無得食大餐，要在家食

．Fung Tit Ng：好多人抽到𠵱個時段冇得考車牌

．Rosita Lau：趕得切結婚但趕唔切Honeymoon

．Fion：一個20周年的慶祝旅行

．Carol Ng：結婚

．鄭先生：儲錢創業開餐廳的計劃未能成事，因從事酒吧業，因為疫情經常停業，收入很少，每月薪金只得五六成，難以生活

．Lok Lok：冇咗畢業禮

．方小姐：有屋企人住緊院舍，宜家冇得探佢不特止，畢業相仲未同佢影

．Remi：我嘅畢業旅行無咗，畢業禮變zoom

．Christy：畢業歐遊取消

．鄧小姐：取消了一年一度在夏天和聖誕期間去英國探親的計劃

．莊先生：去外地工作

．M小姐：去韓國讀書

．曾小姐：首歐遊

．袁醫生：孩子出國升學

．宋小姐：不能回加拿大返學

．Billy：無法去東京旅行

．方小姐：本來打算去台灣環島遊但取消

．Tom：搬屋計劃暫停

．Charlotte：本身想暑假報跳舞班玩下，𠵱家因為冇得聚會，冇報到

．Moon：無法與好友到日本跑步

．林小姐：做運動計劃被迫暫停

．Chong：格陵蘭之旅

．謝先生：因為疫情仲好嚴重，無得去戲院睇《鬼滅》劇場版

．張小姐：DSE雖然都要考，但喺延遲又延遲

．M.HO：立法會換屆投票

．何小姐：同朋友去迪士尼樂園慶祝聖誕節

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