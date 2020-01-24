2020回顧｜疫戰一年　回望新冠肺炎陰霾下的香港2020 (10:40)

香港新型冠狀病毒疫情回顧：

1月23日：本港首錄得新冠病毒確診個案，兩名患者均從內地抵港

兩宗個案分別是一名內地男子和一名港人，均曾到過武漢，抵港後1月22日被「高度懷疑」感染新冠病毒，翌日確診。[詳情]

1月25日：全港學校延長農曆新年假期；來往武漢航班及高鐵暫停

教育局宣布全港學校延長農曆新年假期至2月17日，至月底再宣布全港學校延至3月2日復課。來往武漢航班及高鐵同日暫停；兩日後，港府限制湖北省居民及14天內曾到湖北的非本港居民入境。[詳情]

1月28日：政府首次安排公務員在家工作

2月3日：醫管局員工陣線發起罷工，要求全面封關堵截新冠病毒

醫護罷工要求政府全面封關，堵截新型冠狀病毒從內地輸入本港。[詳情]罷工持續5天後，醫管局員工陣線會員否決延長罷工，罷工於2月7日結束。醫管局一直形容罷工醫護是「缺勤」，至11月底宣布收回相關員工2月3日至7日的工資，不會有其他人力資源方面的跟進。[詳情]

2月4日：本港首次有新冠病毒確診者死亡；政府封閉部分出入境關口

本港首名離世確診者於農曆新年前，曾赴當時已爆疫的武漢探親，回港後發病及確診，留醫4日後不治。其沒有離港的母親同樣確診。[詳情]同日政府封閉羅湖、落馬洲支線、落馬洲皇崗及港澳碼頭4個口岸運作，旅客仍可經機場、深圳灣、港珠澳大橋及啟德郵輪碼頭出入境，特首林鄭月娥稱有關安排與醫護罷工無關。[詳情]

2月5日：「世界夢號」抵港，全船檢疫

曾接載8名確診內地旅客的「世界夢號」郵輪，被台灣拒絕船上的人登岸後，2月5日返抵香港啟德郵輪碼頭，全船逾3600名乘客與工作人員要留在船上檢疫。[詳情]其間部分人曾發燒或出現上呼吸道感染徵狀，經檢測對新冠病毒呈陰性。衛生防護中心證實船上1800多名船員檢測陰性後，全部船員和乘客2月9日獲准登岸。[詳情]

2月8日：內地抵港者須強制檢疫14日

2月9日：「打邊爐家族」首批家族成員確診

當日本港新增10宗確診，其中9宗涉同一家族的3個家庭，他們曾於年初二（1月26日）出席共19人的家族聚會，在觀塘派對場地打邊爐及燒烤3小時，出席者包括兩名廣東來港內地親友。[詳情]該群組最終有13人確診，其中一名91歲老婦留醫96日，5月5日出院後再被驗出陽性，其後因末期癌症再度入院，至5月31日因癌症離世。

2月10日：青衣長康邨康美樓爆感染

康美樓A07單位接連有住戶確診，外界憂2003年SARS期間淘大花園E座爆發重現。港大微生物學系講座教授袁國勇、衛生防護中心傳染病處主任張竹君等到場，視察水渠等樓宇設施，發現較遲發病女確診者寓所內接駁糞渠的排氣管沒密封，當局連夜疏散全座A07單位百名居民。[詳情]

2月12日：首次有確診者出院

2月20日：「鑽石公主號」郵輪爆疫，港府安排包機接載首批滯留日本港人回港

「鑽石公主號」最初有一名80歲香港男乘客完成旅程後確診。郵輪其後接載另一批乘客，於2月3日抵達日本橫濱後，船上3711人需隔離檢疫，不准下船。[詳情]多名香港乘客滯留船上，港府自2月20日起派包機接載他們回港，部分人抵港後亦確診。[詳情]最終全船逾700人確診，包括76名香港人；3名港人在日本離世，亦有人在日本出院後回港再被驗出新冠病毒陽性。

2月23日：北角美輪大廈「福慧精舍」爆疫

「福慧精舍」佛堂爆發感染群組，2月23日首次有人確診。除到過佛堂的善信外，部分確診者無到過佛堂的家人亦陸續染疫。[詳情]其中一名80歲老翁居於同一大廈，因病平日甚少外出，但其妻每日會短暫到佛堂，夫婦同告染疫，老翁留醫近3周後不治。該群組最終19人確診。

2月28日：首次有狗驗出新冠病毒陽性

確診馬主周巧兒的17歲松鼠狗對新型冠狀病毒測試呈弱陽性，無病徵，其後經多次檢測確診，是全球首次有狗確診感染新型冠狀病毒。[詳情]牠後來經兩次病毒檢測呈陰性後獲准回家，兩日後於3月16日死亡。截至2020年12月30日，本港共有8狗7貓曾對新冠病毒測試呈陽性。

3月1日：本港確診個案突破100宗

3月4日：政府首次安排包機接載滯留湖北的香港居民回港

3月19日：所有從海外抵港的人須強制檢疫

外國出現新冠病毒疫情，大批在外港人湧返香港，港府下令自3月19日起，所有從海外抵港的人須強制檢疫。

3月21日：政府宣布中學文憑試（DSE）延期，全港學校復課無期

當時本港確診數字急增，出現婚宴及酒吧的染疫群組，特首林鄭月娥稱憂社區大爆發，宣布多項加強措施，包括學校復課無期、中學文憑試延期至4月24日開考[詳情]，而政府再度只提供緊急、有限度服務，非緊急服務公務員在家工作。[詳情]

3月25日：禁止非香港居民從機場入境，香港國際機場暫停一切轉機服務

3月27日：本港確診個案突破500宗

3月29日：4人限聚令生效

政府禁止4人以上公眾聚會，並下令戲院和健身中心等娛樂場所關閉，同時限制食肆每枱最多4人等，以限制人群聚集和減少社交接觸。[詳情]

4月3日：酒吧停業14日

本港自3月下旬起，出現涉及酒吧的新型冠狀病毒感染群組，主要涉及中環、灣仔及尖沙嘴4間由同一公司管理的酒吧，除酒吧顧客外，亦有在酒吧表演的樂隊成員染疫。政府其後要求酒吧由4月3日下午6時起停業14日。[詳情]酒吧及樂隊群組最終有103人染疫，涉及4代傳播。

4月8日：所有機場抵港者須到亞博館留深喉唾液樣本

4月11日：本港確診個案突破1000宗

4月20日：當日無確診個案，衛生防護中心72日以來首不設記者會

衛生防護中心傳染病處主任張竹君自本港疫情初期起，持續主持疫情記者會，本港爆疫以來4月20日首次沒有確診個案，衛生防護中心不設疫情記者會，外界以為張竹君「終於可以休息」，中心則表示她當日仍有上班。[詳情]

4月24日：DSE疫下開考，中、英文科口試取消

5月8日：限聚令放寬至8人

5月27日：全港學校分階段復課

政府因應疫情緩和，安排全港學校由5月27日起分階段復課，中三至中五當日復課後，小四至中二6月8日復課，K3至小三6月15日復課，K1及K2不會在同一學年復課。[詳情]

6月1日：新冠病毒在沙田瀝源邨爆發，有曾送確診住客入院的救護員染疫

居於瀝源邨祿泉樓、在葵涌嘉里物流溫控貨倉任職蔬果包裝工的女子，與其丈夫均染疫，其後祿泉樓再有多名住客確診，女蔬果包裝工亦有同事受感染。曾送祿泉樓其中一名確診住客入院的一名救護員染疫，是疫情下首名執勤救護工作者「中招」。[詳情]由於祿泉樓有確診單位當中，半數涉12室，當局疏散全座12室，以及坐廁氣喉相連的10室。群組最終有12人確診。[詳情]

6月8日：政府容許所有貨船進入香港水域更換船員

政府起初只容許操作貨物的貨船船員抵港時豁免檢疫及換班，但6月8日起放寬至沒有貨物的貨船的船員同樣可換班。惟其後陸續有抵港船員確診，7月有6艘貨船因有船員染疫，要在南丫島海上檢疫。[詳情]政府至7月29日起收緊相關防疫安排，主要針對經航空及海路到港者，包括暫停客船及無在港處理貨物裝卸的貨船船員換班。[詳情]

6月19日：限聚令放寬至50人

7月6日：坪石邨「彬記粥麵美食」爆發感染

彬記最初有兩名員工確診，其後陸續有食客染疫，包括的士司機，他常接載的佐敦「的士飯堂」新發茶餐廳男侍應其後同告確診，病毒其後傳染多名的士司機和他們的親友[詳情]；其中一名彬記確診員工同時在屯門內河碼頭建榮飯堂工作，該處亦有其他人受感染，整個群組合計46人確診。[詳情]

7月7日：慈雲山港泰護老中心有限公司爆疫

慈雲山港泰護老中心有限公司當日首次有院友確診，另有5名院友及職員初步確診，其餘約30名院友要撤離到檢疫中心，是本港首次有院舍爆疫。[詳情]有每日到港泰探望妻子的「愛妻號伯伯」染疫，留醫約兩周後離世。港泰群組最終累計46人確診，9人不治。同月慈雲山多間食肆爆發感染群組，累計96人次染疫，當中不少確診者到過多於一間爆疫食肆。

7月14日：全港學校提早放暑假[詳情]

7月15日：限聚令收緊至4人，食肆晚上6時至翌日早上5時禁堂食[詳情]

7月16日：慶回歸群組首人確診

「中華輝煌會」7月9日在旺角雅蘭中心稻香舉辦「慶回歸創輝煌歌舞晚會」，過百人參加，大批賓客及表演者無戴口罩唱歌跳舞，有表演者更與人相擁、握手，7月16日首次有參加者確診。市民因前陣子疫情回落增加外出活動，衛生防護中心傳染病處主任張竹君曾形容該段時間確診者生活「多姿多彩」，難以追蹤。[詳情]慶回歸群組最終有42人確診，其中一名參加者更是自7月中發病，至8月中才交回樣本及確診。[詳情]

7月20日：單日確診首破百宗，翌日本港累積確診個案突破2000宗

7月23日：室內場所口罩令生效[詳情]

7月24日：屯門新墟康和護老中心黃金分院爆疫

屯門康和護老中心黃金分院當日一名員工確診，翌日再多一名院友確診、6名院友及兩名員工初步確診，全院須撤離到檢疫中心進行檢疫。[詳情]該群組最終有40人染疫，11名院友不治，為本港感染群組中死亡人數最多。

7月29日：限聚令收緊至2人，食肆全日禁堂食

政府因本港疫情惡化，收緊防疫措施，食肆全日禁堂食；強制戴口罩範圍擴至室外公眾地方，公眾地方「限聚令」由4人收緊至2人。[詳情]同日本港確診個案突破3000宗。惟不少打工仔女無法覓得合適地方用膳，唯有「隨街食飯」，政府兩日後恢復容許晚上6時前堂食。[詳情]

7月30日：單日錄得149宗確診，為本港爆疫以來最多

7月31日：政府宣布立法會選舉押後一年

特首林鄭月娥宣布引用《緊急法》，將原定9月6日舉行的立法會選舉押後一年，至明年9月5日。她稱有關決定「完全冇政治考慮，冇睇選情，我每日只係睇疫情」，但無徵詢專家意見。港府並將押後選舉一年期間的立法會「真空期」，交由人大常委會決定如何處理。[詳情]

8月1日：亞博館社區治療設施啟用；直銷中心「Star Global」爆發感染群組

醫管局啟用亞洲國際博覽館社區治療設施，接收輕微、穩定的確診患者，以紓緩公立醫院病牀壓力[詳情]。同日衛生防護中心公布旺角亞皆老街怡安閣直銷中心「Star Global」爆發感染群組，此前曾舉辦100人講座，群組最終有61人感染。[詳情]

8月8日：確診個案突破4000宗

8月15日：葵青貨櫃碼頭爆疫

衛生防護中心當日公布，碼頭的宏記港務操作有限公司出現爆發群組，並稱員工共用的休息室或是傳播原因。[詳情]及後衛生防護中心向碼頭員工派樣本瓶，最終群組共有77人染疫，包括最少44名宏記員工。[詳情]

8月19日：政府首引法例禁止指定航班來港

印度航空AI314航班超過10人確診，政府首引《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止印航客機來港兩周。[詳情]

8月28日：堂食恢復至晚上9時；郊野公園及戶外運動可不戴口罩

政府因應疫情放緩，放寬食肆堂食時間；戲院、美容院及戶外運動場所重開，但限制戲院入座人數等。[詳情]

9月1日：政府推行全民檢測計劃

全民檢測由9月1日開始，原定9月7日完結，但政府兩度延長計劃，至9月14日結束。[詳情]政府稱14天全民檢測累計178.3萬人次參與，佔人口約24%，最終發現32宗新個案，確診比例不足0.002%，平均每宗確診花費1656萬元香港公帑。[詳情]

9月12日：累計100名確診者死亡[詳情]

9月19日：確診個案突破5000宗

9月23日：全港學校分階段恢復面授課堂

中一、中五及中六；小一、小五及小六；以及幼稚園高班（K3）學生，首先於9月23日恢復面授課堂。中二至中四、小二至小四，以及幼稚園幼兒班及低班（K1及K2）則於9月29日復課。[詳情]

10月1日：尖沙嘴China Secret酒吧/豪麗大廈群組

當日公布一名滯港泰籍女遊客確診。[詳情]及後有確診者表示曾到訪China Secret酒吧，衛生防護中心追查後發現該遊客亦曾到訪該酒吧。及後豪麗大廈亦有數名泰籍女子確診，其中一名患者曾到訪China Secret，衛生防護中心因此將兩批相關個案視為同一群組。群組累計15人感染。[詳情]

10月30日：堂食恢復至凌晨2時，限6人一桌；惟限聚令維持4人[詳情]

11月19日：歌舞群組現首宗確診個案

歌舞群組首名確診者去過灣仔Starlight Dance Club，同場多人染疫。[詳情]當局追查後發現群組牽涉多個舞場，11月22日要求曾到訪14間爆疫舞場的人須強制檢測。[詳情]群組4日後超越3月至4月的酒吧及樂隊群組，成為本港最大的感染群組；至12月30日，群組累計732人確診。[詳情]

11月22日：政府推5000元確診恩恤津貼

政府向本地確診市民提供一次過的5000元津貼，補貼市民生計，食物及衛生局長陳肇始起初稱津貼用以鼓勵市民檢測，不設資產審查。惟勞工及福利局長羅致光其後表示，申請者要聲明因留院治療致收入減少而面對經濟困難，屬「手停口停」的基層市民，同時不享有有薪病假，又澄清政府提供津貼是要減低接受檢測的障礙，並非鼓勵檢測。[詳情]

因應疫情嚴重，政府之後下令酒吧、夜店及派對房間（Party Room）等場所關閉。[詳情]

11月27日：確診個案突破6000宗

12月2日：全港學校再次因疫情全面停面授課

中小學及幼稚園暫停面授課堂至聖誕假開始，幼稚園、小一至小三較早前已因上呼吸道感染爆發而停課，中學及小學其餘級別12月2日亦再次停課[詳情]；同日限聚令收緊至2人，堂食縮短至晚上10時，公務員在家工作。[詳情]

12月7日：多座住宅大廈陸續出現爆發；亞博館社區檢疫設施員工確診

葵盛西邨8座5樓當日累計超過10宗個案，其他樓層其後亦出現個案。[詳情]麗晶花園6座及後出現D室單位爆發，政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到場視察後，稱該大廈喉管連接方式與2003年爆發SARS的淘大花園相似，或成傳播渠道，並稱6座已成「疫區」。[詳情]葵盛西邨8座及麗晶花園6座的首宗個案均與歌舞群組相關。及後多棟住宅大廈曾出現3個單位或以上的爆發，須進行強制檢測。

另外，亞洲國際博覽館社區檢疫設施5號館及7號館當日共3名員工染疫，3人曾照顧其後確診的東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍檢疫院友。[詳情]群組最終累計25人確診，包括最少13名員工。

12月8日：確診個案突破7000宗

12月10日：堂食縮短至晚上6時[詳情]

12月11日：港府公布與疫苗供應商達成採購協議

特首林鄭月娥宣布採購新冠疫苗工作有「突破性進展」，包括與兩間疫苗供應商達成協議，另有一間即將達成採購協議，其中中國科興控股疫苗預料最快明年1月到港。[詳情]

至12月23日，林鄭月娥表示，已與阿斯利康藥廠達成協議訂購疫苗、連同早前已達成協議的兩間公司，港府合共訂購2250萬劑疫苗。

政府原表示市民無法自由選擇接種哪種疫苗，及後改稱市民可自由選擇疫苗的接種地點與時間，並須在知情下接種，變相「有得揀」。[詳情]

12月22日：港府收緊英國抵港者入境管制

因應英國出現變種新冠病毒，港府宣布對英國封關，包括香港居民及轉機者。[詳情]其他從英國抵港的人，檢疫期則增加至21日。[詳情]其後由於南非亦出現另一種變種新冠病毒，港府由12月25日起對南非封關。

政府又表示，由於部分感染新冠病毒的人，潛伏期超過14日，故由12月25日開始，所有抵港前21天曾在中國以外地區逗留的人，要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。[詳情]

12月26日：聯合醫院爆發本港爆疫以來最大規模院內超級傳播

聯合醫院2D懷安科及內科病房本月24日首先有3名女病人確診，同一病房其後再相繼再多9名病人及8名職員染疫。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到醫院視察，相信其中一名最先確診的84歲女病人是「超級傳播者」，又相信病房內出現空氣傳播造成爆發。[詳情]由於該84歲女病人入住2D病房前，曾留醫深切治療部，政府12月27日要求在指定日期內到過2D病房及深切治療部的人強制檢測。[詳情]

截至12月30日，2D病房累計12名病人及8名醫護人員確診，其中3名病人不治。

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