醫委會直選委員改選結果出爐　「黃營」鄭志文、馬仲儀、覃天笙勝選 (20:43)

得票方面，鄭志文得票最高，有3975票，其次是馬仲儀3815票和覃天笙3490票，將於2021年2月21日上任，任期3年。

另有3個席位由醫學會內部選出及提名，現任委員包括眼科醫生龐朝輝、老人科醫生佘達明及心臟科醫生何鴻光，龐朝輝及佘達明均簽署上述撐警聯署。醫學會早前提名了會董陳以誠、何鴻光和副會長麥肇敬。

醫務委員會合共32名委員，其中6名醫生委員的任期即將屆滿。3名現任直選委員中，醫學會副會長鄭志文以及曾實名聯署支持警察依法執行職務的韋玉珍競逐連任，醫護誠信同行主席林哲玄則沒報名，公共醫療醫生協會會長馬仲儀、醫學會會董覃天笙，以及執照醫生醫學會主席、外籍眼科醫生馬思特（Marcus Marcet）加入選戰。

其他報道：12港人扣內地｜新華社：喬映瑜庭上哽咽 稱已認知內地法治公平公正及嚴謹

其他報道：小學教師林麗棠校內墮斃 死前一周被前校長責罵 常識教師作供抽泣稱內疚

其他報道：港鐵調景嶺站有列車故障 觀塘線一度服務受阻 現陸續回復正常