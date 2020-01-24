特首司局長回顧2020　展望2021　林鄭：祝願香港新一年重新出發 (23:00)

林鄭月娥：

香港在抗疫初期，仍須面對2019年「修例風波」後的政治和社會挑戰，困難程度可想而知。作為香港特區行政長官，我帶領管治班子和公務員團隊，在抗疫和抗暴工作中從不敢鬆懈。2020年《港區國安法》的實施，為香港由亂到治帶來契機；大家更認識到要讓「一國兩制」行穩致遠，建立更健全的維護國家安全體制和更強的執行能力是刻不容緩。

展望明年，抗疫仍是特區政府首要任務，我們會盡一切努力「外防輸入、內防擴散」，亦會落實好新冠疫苗接種計劃，讓香港走出疫情。

過去一年，中央展示了對特區事務的高度重視和對香港市民的熱切關懷。未來一年，我們會用好中央支持香港的措施和粵港澳大灣區建設的種種機遇，發展經濟，改善民生。

政務司長張建宗：

受到社會事件和新冠疫情的雙重打擊，2020年是香港飽受磨難的一年。展望明年，政府必繼續竭盡所能，全力抗疫，落實疫苗接種計劃，盡早戰勝疫情，讓香港走出陰霾。祝各位市民身心康泰，平安吉祥，家庭幸福。

我由衷感謝響應政府呼籲居家抗疫的市民和堅守社交距離的企業，更要表揚奮力扶危救急的前線醫護和確保香港整潔、衛生及安全的人員等。

律政司長鄭若驊：

香港在2020年經歷了疫情衝擊，法律及爭議解決業界也不例外。在新的一年，希望大家齊心抗疫，我和律政司的同事會繼續按照「法治公義 普惠共享」的原則，致力捍衛法治和司法獨立，向政府提供坦誠、獨立及專業的法律意見，並且嚴肅履行主管刑事檢控工作的憲制角色，不受任何干涉。

財政司長陳茂波：

過去一年，香港人經歷了十分艱難的日子。展望明年，仍會是充滿不確定性的一年。在籌備下年度《財政預算案》時，我會繼續維持逆周期財政政策，緩解經濟下行對市民以至工商百業的壓力；同時為疫後的經濟重振和發展作準備。我深信憑着香港人的堅靭和靈活，一定能夠攜手跨過眼前的困難，迎來好轉的日子。

食物及衛生局長陳肇始：

為應對新冠病毒疫情，我和食物及衛生局、衛生署和醫院管理局的同事在過去300多天，毫不間斷地審視和分析本地和全球疫情，全力應對這場硬仗。香港市民過了不一樣的2020年，我要特別感謝不辭勞苦丶盡心盡力抗疫的醫護同事，亦要多謝市民對各項抗疫措施的配合丶忍耐和諒解。2021年將至，我祝願香港市民身體安康，大家同心協力，戰勝病毒。

政制及內地事務局長曾國衞：

年初，持續半年的黑暴稍為停息，但馬上又出現疫情爆發。所幸是國家始終對香港不離不棄。為了讓香港重回正軌，國家為香港訂立了《港區國安法》，使社會秩序得以恢復；又不惜代價支持香港的抗疫工作，全力支持行政長官推出各項惠港政策。

然而，打鐵還須自身硬，在抗擊疫情、致力清零的同時，還要致力改善民生，重振經濟。我相信只要團結一致、齊心協力，加上國家的支持，不管是什麼困難，也是能克服的。畢竟香港這麼多年什麼風浪沒有經歷過呢？黑夜後見黎明，風雨後見彩虹，香港一定可以走過去，撥開雲霧，重見絢麗光明。

創新及科技局長薛永恒：

新冠肺炎疫情下，社會更加要團結齊心，走出疫境。我們會繼續用好創科力量，推動社會各界在新常態下善用科技，重建經濟民生。我們亦會推動落實《香港智慧城市藍圖2.0》，充分利用創新科研成果，便民利民。

公務員事務局長聶德權：

祝願香港早日戰勝疫症，市民闔家平安健康。預期2021年仍是充滿挑戰的一年，來年會與同事們做好疫苗接種安排，冀為社會打開新局面。

未來公務員隊伍會繼續落實好「一國兩制」，增強公務員對國情、憲法、基本法、《港區國安法》的認識及國際視野；質量並重地強化公務員的領導能力、創新思維及科技應用，提升服務質素，亦是來年的重要工作。

民政事務局長徐英偉：

民政事務局旗下的民政事務總署和康樂及文化事務署，在此變動中，不僅盡力提供服務，更靈活調配人力、資源以及場地，與市民同行抗疫。

疫情反覆之中，科技網絡的使用變得廣泛和必需。我將牽頭成立專責小組，制訂發展策略和措施。展望來年，抗疫工作仍然是重點，我們會加倍努力，為所屬業界爭取發揮空間。

勞工及福利局長羅致光：

2020年全球面對疫情挑戰，香港更經歷政治、經濟的內外衝擊，影響民生。展望2021年，相信大家和我一樣，首要希望環球疫情消退，經濟復甦，市民生活回復正常。新一年我們會繼續全力以赴，跟進多項有長遠裨益的工作，包括取消「強積金對沖」的立法草擬；擴闊及優化二元交通優惠；多管齊下增加安老、幼兒照顧設施。

教育局長楊潤雄：

教育界在過去一年，由社會事件到新冠病毒，無可避免受到衝擊及影響。幸而專業的教育界同工本着學生的學習利益和成長需要，面對一浪又一浪衝撃仍能適時作出應對，穩住校園的根基。

在新的一年，我希望家長和社會各界支持我們改善課程和推展價值觀教育的工作，讓學生了解國家與香港的緊密關係和未來的發展機遇，正確理解《憲法》、《基本法》和國家安全等重要理念，成為對社會有承擔，具國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代。

運輸及房屋局長陳帆：

在防疫抗疫的同時，運輸及房屋局亦致力推展轄下工作。運輸方面，我們繼續推展道路及鐵路工程，推進「大橋港車北上不設配額計劃」，推動「智慧出行」，提升公共交通服務。房屋方面，我們會繼續增加公營房屋供應，推動過渡性房屋和提供為期三年的現金津貼，為市民提供紓緩。

保安局長李家超：

新一年，我祝願香港安定太平、走出疫境，市民安居樂業、出入平安、和衷共濟。在2020年，保安局工作繁重，各團隊共同克服不同挑戰，全力以赴。《港區國安法》實施，扭轉過去一年的亂局；新冠疫情肆虐，保安局和各紀律部隊一直積極參與防疫工作。

展望2021年，我們會繼續努力，提高市民的國家安全和守法意識，確保社會秩序，維持治安。重點工作還有提升港深陸路口岸的功能，又會修訂《入境條例》以加強處理免遣返聲請，以及修訂《刑事罪行條例》以引入新的窺淫罪。

財經事務及庫務局長許正宇：

2020年是不尋常的一年，甚至可以說是驚濤駭浪。去年擾亂社會治安的事件隨着《港區國安法》得到平息；中美貿易糾紛有望因美國新政府上場而稍獲喘息的空間；但新冠肺炎疫情反覆，影響各行各業、環球貿易及其他經濟活動。展望2021年，我和財庫局同事來年的工作將重點集中三大範疇，就是保持金融穩定、大力發展市場和緩減經濟衝擊。

環境局長黃錦星：

2020年施政報告中，宣布香港將力爭2050年前實現「碳中和」，政府將加強跨部門協作，在2021年更新香港氣候行動藍圖，並會定下更進取的深度減碳策略和措施，締造短、中、長期中的綠色經濟和就業機遇。期望大家同心抗疫，不忘環保。

商務及經濟發展局長邱騰華：

2020年是不一樣的一個年頭，香港經歷社會騷動事件後，再受到疫情的衝擊，市民生活及整體經濟活動均大受影響。政府應對疫情的同時，亦適時推出支援措施，以逐步重啟經濟。來年，我們的首要工作仍是對抗疫情，並為經濟尋找新出路，希望香港早日走出經濟衰退的陰霾，市民回復健康正常的生活。

發展局長黃偉綸：

踏入2021年，我祝願各位身體健康、平安和樂！深信在大家同心協力下，必能成功克服種種困難與挑戰。展望來年，發展局將繼續與社會各界攜手，推展各個項目與工作，締造優質的生活環境，推動香港可持續發展。